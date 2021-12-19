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Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi) - Son Dakika

Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi)

19.12.2021 17:11

Önder Karaveli'den 2 değişiklik-Stoper tandemi değişti-Josef ve Necip Uysal 11'e döndü-Siyah-beyazlılarda 3 eksik-Sarı kart sınırında 1 futbolcuU-19 derbisinde kazanan yokOlgucan KALKAN / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe derbi maçta Beşiktaş'ı konuk etti.

- Önder Karaveli'den 2 değişiklik

-Stoper tandemi değişti

-Josef ve Necip Uysal 11'e döndü-Siyah-beyazlılarda 3 eksik-Sarı kart sınırında 1 futbolcuU-19 derbisinde kazanan yok

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,-

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe derbi maçta Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4-2 kazanılan Yukatel Kayserispor maçının 11'inde 2 değişikliğe giderek derbide takımını sahaya sürdü. Karaveli, Serdar Saatçı ve Atiba Hutchinson'un yerine kart cezalarını tamamlayan Necip Uysal ve Josef de Souza'yı sahaya sürdü.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Karaveli, orta alanın sağında Ghezzal, ortasında Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise Kayserispor maçında attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Michy Batshuayi oldu.STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİBeşiktaş'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Necip Uysal ve Vida görev yaptı. Geçtiğimiz hafta 4-2 kazanılan Kayserispor mücadelesinde Serdar Saatçı'ya formayı emanet eden Karaveli, derbide kırmızı kart cezasını tamamlayan Necip Uysal'ı görevlendirdi. Vida'nın savunma göbeğinde partneri Necip Uysal oldu.JOSEF VE NECİP UYSAL 11'E DÖNDÜSiyah-beyazlı ekipte, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında görev yapamayan Josef de Souza, Fenerbahçe derbisiyle birlikte formasına kavuştu.Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Cezası nedeniyle Kayserispor mücadelesinde görev yapamayan Josef, Fenerbahçe karşısında 11'de görev aldı. Öte yandan Giresunspor karşısında gördüğü kırmızı kart ile ligde oynanan iki maçta görev yapamayan Necip Uysal da Fenerbahçe maçıyla birlikte 11'e döndü. SİYAH-BEYAZLILARDA 3 EKSİKBeşiktaş'ta derbi maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Giresunspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Mert Günok'un yanı sıra Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa'da bıçak altına yatan Kevin N'Koudou derbide görev alamadı. Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve bu hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Alex Teixeira da teknik heyet kararıyla derbinin kadrosuna dahil edilmedi.SARI KART SINIRINDA 1 FUTBOLCUSiyah-beyazlı ekipte, Fenerbahçe derbisi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Geride kalan haftalarda 3 sarı kart gören Kanadalı golcü Cyle Larin, Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Göztepe mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.U-19 DERBİSİNDE KAZANAN YOK

İki kulübün U-19 takımları, U-19 Gelişim Ligi'nin 9'uncu haftasında karşı karşıya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu beraberliğin ardından Beşiktaş 19 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Fenerbahçe 18 puanla 3'üncü sırada yer aldı.


Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi)
Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi)
Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi)
Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi)

Spor Toto Süper Lig, Derbi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi) - Son Dakika Spor


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