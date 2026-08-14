Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i Transfer Etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i Transfer Etti

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Beşiktaş, 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic'i 3 yıllığına kadrosuna katmış oldu.

Beşiktaş'ın transfer ettiği 26 yaşındaki golcü Dusan Vlahovic, siyah-beyazlıların tarihindeki üçüncü Sırp futbolcu olarak tarihe geçti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Sırp santrfor Vlahovic'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano ve 26 yaşındaki yeni golcüsü Vlahovic, bu kez İstanbul'da siyah-beyazlı renkler altında buluştu.

Kulüp tarihinin 204. yabancısı

Vlahovic, Dusko Tosic ve Adem Ljajic'in ardından siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek üçüncü Sırp oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 203 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, ayrıca siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 204. yabancı oyuncu oldu.

Üçüncü kez siyah-beyazlı bir takımda

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, kariyerinde üçüncü kez siyah-beyazlı bir formayı sırtına geçirecek.

Profesyonel kariyerine siyah-beyaz renklere sahip Partizan'da başlayan Sırp golcü, İtalya'da önce Fiorentina daha sonra Beşiktaş ile aynı renkleri taşıyan Juventus'un formasını giydi.

Vlahovic'in kariyerinde şimdiki durak ise İstanbul'un siyah-beyazlı temsilcisi.

Öte yandan tecrübeli golcünün altyapı eğitimini aldığı OFK Beograd ise mavi ve beyaz renklere sahipti.

Italiano ile Vlahovic'in yolları bu kez İstanbul'da kesişti

Yeni transfer Dusan Vlahovic ile teknik direktör Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta bir kez daha bir araya geldi.

İtalyan teknik adamın, 2021-2022 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde gol yollarında şans verdiği Sırp futbolcu, ilk yarı bitiminde takımdan ayrılmıştı.

Kulübüne astronomik bir bonservis bedeli kazandıran Vlahovic, söz konusu dönemde 24 maçta 20 golle yıldızlaştı.

İkili, şimdi ise Beşiktaş'ta yeniden galibiyetlerin ve başarının peşinde koşacak.

Kulüp kariyeri

Dusan Vlahovic, 28 Ocak 2000'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya geldi.

Spora 5 yaşındayken başlayan Vlahovic, basketbol ve tenisle ilgilendikten sonra 7 yaşında futbola yöneldi.

Sırp golcü, annesinin yönlendirmesiyle Altina Zemun'un altyapısına yazıldı ancak daha sonra futbolunun yanına eğitim de eklendi. Okul hayatını bu süreçte sürdüren oyuncu, 2010'da OFK Beograd altyapısına girdi.

Vlahovic, 2014 yılında ise ülkenin köklü kulübü olan Partizan'ın akademisine transfer oldu. Bir yıl sonra 2015'te henüz 15 yaşındayken ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Dusan Vlahovic, 2016'da A takıma dahil edildi.

21 Şubat 2016'da ilk kez Partizan formasını OFK Beograd karşısında giyen Sırp futbolcu, 2 Nisan'da oynanan Radnik Surdulica maçında ise kariyerinin ilk golünü attı. Bu gol Vlahovic'e kulüp tarihinin en genç golcüsü ünvanını da kazandırdı.

Vlahovic'in o dönem Partizan'daki kariyeri, 27 maçta 3 gollük katkıyla 18 yaşında sona erdi.

İtalya yılları ve Beşiktaş'a transferi

Dusan Vlahovic, Temmuz 2018'de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya henüz 18 yaşında yaklaşık 3 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer oldu.

Eylül 2018'de Inter'e karşı ilk kez "Mor Menekşeler"in formasını giyen Vlahovic, 3,5 sezonluk kariyerinde 108 maçta 49 gol kaydetti ve İtalya Ligi ekiplerinin yanı sıra Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Ocak 2022'de 80 milyon avroyu aşan bir bedelle Juventus'a imza atan Vlahovic, 4,5 sezon giydiği siyah-beyazlı formayla 168 maça çıktı ve 68 kez gol sevinci yaşadı.

Juventus'un son dönemdeki istikrarsız yapısının etkisiyle takımıyla sözleşmesini uzatmayan Vlahovic, bu yaz itibarıyla serbest statüde kendisine gelen teklifleri dinledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun uzun süre golcü futbolcu, sonunda İstanbul'a geldi ve kendisini siyah-beyazlı formaya kavuşturan imzayı attı.

Milli takım performansı

Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla bugüne dek 41 maçta görev yaptı.

Milli formayı alt yaş gruplarında da giyen Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda 16 kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlukları

Siyah-beyazlı takımın yeni golcüsü, kariyerinde 1 Sırbistan Süper Ligi, 2 Sırbistan Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Dusan Vlahovic, 2016-2017 sezonunda Partizan ile Sırbistan Süper Ligi'nde zafere uzandı. Vlahovic, Sırbistan Kupası'nda ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste 2 kez kupa sevinci yaşamayı başardı.

26 yaşındaki santrfor, İtalyan ekibi Juventus ile de 2023-2024 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı.

Sezonun 7. transferi

Sırp golcü Dusan Vlahovic'i renklerine bağlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde takviyelere devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de sol bek, orta saha ve santrfor takviyesi olmak üzere 7 transfer yaptı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini yapan Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı kadrosuna kattı.

Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard ile kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren siyah-beyazlılar, Vlahovic ile gol yolları için önemli bir yatırım yapmış oldu.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya14Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa6Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Kolombiya4Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili3Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Sırbistan3Dusko Tosic, Adem Ljajic, Dusan Vlahovic
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika2Michy Batshuayi, Leandro Trossard
Benin1Junior Olaitan
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Panama1Amir Murillo
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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