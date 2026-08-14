Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i Transfer Etti

Beşiktaş'ın transfer ettiği 26 yaşındaki golcü Dusan Vlahovic, siyah-beyazlıların tarihindeki üçüncü Sırp futbolcu olarak tarihe geçti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Sırp santrfor Vlahovic'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano ve 26 yaşındaki yeni golcüsü Vlahovic, bu kez İstanbul'da siyah-beyazlı renkler altında buluştu.

Kulüp tarihinin 204. yabancısı

Vlahovic, Dusko Tosic ve Adem Ljajic'in ardından siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek üçüncü Sırp oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 203 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, ayrıca siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 204. yabancı oyuncu oldu.

Üçüncü kez siyah-beyazlı bir takımda

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, kariyerinde üçüncü kez siyah-beyazlı bir formayı sırtına geçirecek.

Profesyonel kariyerine siyah-beyaz renklere sahip Partizan'da başlayan Sırp golcü, İtalya'da önce Fiorentina daha sonra Beşiktaş ile aynı renkleri taşıyan Juventus'un formasını giydi.

Vlahovic'in kariyerinde şimdiki durak ise İstanbul'un siyah-beyazlı temsilcisi.

Öte yandan tecrübeli golcünün altyapı eğitimini aldığı OFK Beograd ise mavi ve beyaz renklere sahipti.

Italiano ile Vlahovic'in yolları bu kez İstanbul'da kesişti

Yeni transfer Dusan Vlahovic ile teknik direktör Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta bir kez daha bir araya geldi.

İtalyan teknik adamın, 2021-2022 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde gol yollarında şans verdiği Sırp futbolcu, ilk yarı bitiminde takımdan ayrılmıştı.

Kulübüne astronomik bir bonservis bedeli kazandıran Vlahovic, söz konusu dönemde 24 maçta 20 golle yıldızlaştı.

İkili, şimdi ise Beşiktaş'ta yeniden galibiyetlerin ve başarının peşinde koşacak.

Kulüp kariyeri

Dusan Vlahovic, 28 Ocak 2000'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya geldi.

Spora 5 yaşındayken başlayan Vlahovic, basketbol ve tenisle ilgilendikten sonra 7 yaşında futbola yöneldi.

Sırp golcü, annesinin yönlendirmesiyle Altina Zemun'un altyapısına yazıldı ancak daha sonra futbolunun yanına eğitim de eklendi. Okul hayatını bu süreçte sürdüren oyuncu, 2010'da OFK Beograd altyapısına girdi.

Vlahovic, 2014 yılında ise ülkenin köklü kulübü olan Partizan'ın akademisine transfer oldu. Bir yıl sonra 2015'te henüz 15 yaşındayken ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Dusan Vlahovic, 2016'da A takıma dahil edildi.

21 Şubat 2016'da ilk kez Partizan formasını OFK Beograd karşısında giyen Sırp futbolcu, 2 Nisan'da oynanan Radnik Surdulica maçında ise kariyerinin ilk golünü attı. Bu gol Vlahovic'e kulüp tarihinin en genç golcüsü ünvanını da kazandırdı.

Vlahovic'in o dönem Partizan'daki kariyeri, 27 maçta 3 gollük katkıyla 18 yaşında sona erdi.

İtalya yılları ve Beşiktaş'a transferi

Dusan Vlahovic, Temmuz 2018'de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya henüz 18 yaşında yaklaşık 3 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer oldu.

Eylül 2018'de Inter'e karşı ilk kez "Mor Menekşeler"in formasını giyen Vlahovic, 3,5 sezonluk kariyerinde 108 maçta 49 gol kaydetti ve İtalya Ligi ekiplerinin yanı sıra Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Ocak 2022'de 80 milyon avroyu aşan bir bedelle Juventus'a imza atan Vlahovic, 4,5 sezon giydiği siyah-beyazlı formayla 168 maça çıktı ve 68 kez gol sevinci yaşadı.

Juventus'un son dönemdeki istikrarsız yapısının etkisiyle takımıyla sözleşmesini uzatmayan Vlahovic, bu yaz itibarıyla serbest statüde kendisine gelen teklifleri dinledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun uzun süre golcü futbolcu, sonunda İstanbul'a geldi ve kendisini siyah-beyazlı formaya kavuşturan imzayı attı.

Milli takım performansı

Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla bugüne dek 41 maçta görev yaptı.

Milli formayı alt yaş gruplarında da giyen Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda 16 kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlukları

Siyah-beyazlı takımın yeni golcüsü, kariyerinde 1 Sırbistan Süper Ligi, 2 Sırbistan Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Dusan Vlahovic, 2016-2017 sezonunda Partizan ile Sırbistan Süper Ligi'nde zafere uzandı. Vlahovic, Sırbistan Kupası'nda ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste 2 kez kupa sevinci yaşamayı başardı.

26 yaşındaki santrfor, İtalyan ekibi Juventus ile de 2023-2024 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı.

Sezonun 7. transferi

Sırp golcü Dusan Vlahovic'i renklerine bağlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde takviyelere devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de sol bek, orta saha ve santrfor takviyesi olmak üzere 7 transfer yaptı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini yapan Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı kadrosuna kattı.

Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard ile kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren siyah-beyazlılar, Vlahovic ile gol yolları için önemli bir yatırım yapmış oldu.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 14 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Sırbistan 3 Dusko Tosic, Adem Ljajic, Dusan Vlahovic Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani Belçika 2 Michy Batshuayi, Leandro Trossard Benin 1 Junior Olaitan Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Panama 1 Amir Murillo Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.