Fikret Orman'nın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Fikret Orman'nın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı

03.09.2022 17:29
Fikret Orman'nın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bu sabah vefat eden annesi Nuran Orman, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bu sabah vefat eden annesi Nuran Orman, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Nuran Orman'ın cenazesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Jokey Kulübü başkanı ve eski yönetici Serdal Adalı, Beşiktaşlı eski yöneticiler ve spor camiasından birçok isim katıldı.Merhumenin cenazesi, Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fikret Orman'nın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fikret Orman'nın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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