Süper Lig'in 8'nci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin dört gözle takip ettiği mücadeleyi izlemeye gidenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.
Vatandaşlar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi. Yavaş'ın da vatandaşların ilgisine karşılık verdiği izlendi.
Derbiyi izlemeye gidenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de vardı. Nebati, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte takip etti.
Son Dakika › Spor › Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika