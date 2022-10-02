Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi

02.10.2022 21:03

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin izleyicileri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Taraftar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulan Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig'in 8'nci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin dört gözle takip ettiği mücadeleyi izlemeye gidenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Vatandaşlar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi. Yavaş'ın da vatandaşların ilgisine karşılık verdiği izlendi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Mansur Yavaş sürprizi! Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyordu, taraftar büyük ilgi gösterdi

NEBATİ DE MAÇI TAKİP ETTİ

Derbiyi izlemeye gidenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de vardı. Nebati, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte takip etti.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Mansur Yavaş sürprizi! Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyordu, taraftar büyük ilgi gösterdi
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Mansur Yavaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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