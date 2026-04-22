Beşiktaş GAİN EuroCup'ta İlk Maçta Yenildi
22.04.2026 22:39
Beşiktaş, EuroCup final serisi ilk maçında JL Bourg Basket'e 72-60 mağlup oldu.

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Alberto Baena, Milos Koljensic

BEŞİKTAŞ GAİN: Berk Uğurlu 2, Mathews 9, Anthony Brown 14, Morgan 6, Zizic 13, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Lemar 6, Vitto Brown, Thomas 4

JL BOURG BASKET: McGhee 6, Mokoka 14, Gach 9, Lindo 2, Kokila 5, Mitchell 11, Moulare 13, McDowell-White 2, Agee 10

1'İNCİ PERİYOT: 10-18

DEVRE: 26-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-55

5 FAUL ALAN: Dk. 31. 37 Lemar, Dk. 39.02 Mathews (Beşiktaş GAİN)

BTK EuroCup Final Serisi ilk maçında Beşiktaş sahasında Fransız ekibi JL Bourg Basket'e 72-60 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer isimleri attıkları 14'er sayıyla Beşiktaş GAİN'den Anthony ile Bourg Basket'ten Mokoka oldu. Serinin ikinci maçı 28 Nisan Salı günü Fransa'da oynanacak.

Karşılaşmaya Mathews'ün basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra hücumda etkili olamadı. Fransız ekibi üst üste basketlerle öne geçti. İlk periyot konuk ekibin 18-10'luk üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyoda hücumda etkili giren siyah-beyazlılar, 12'nci dakikada farkı 4'e kadar düşürdü: 17-21. Hücumda yeniden üstünlüğü alan konuk ekip, farkı yeniden çift hanelere çıkartmayı başardı: 17-28. Konuk ekip devreye de 9 sayılık farkla 35-26'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya Zizic'in etkili oyunuyla giren Beşiktaş, farkı 4'e kadar düşürdü: 41-45. Siyah-beyazlılar, hücumdan üst üste boş dönünce Fransız ekibi farkı 14 sayıya kadar çıkarttı ve final periyoduna konuk ekibin 55-41'lik üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte Brown'ın üçlükleriyle etkili olan siyah-beyazlılar, maçın bitimine 3.41 kala farkı 7'ye kadar indirdi. Konuk ekip Moulare'nin üst üste bulduğu sayılarla 28 saniye kala farkı yeniden 12'ye çıkarttı: 60-72. Mücadele konuk ekibin 72-60'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BAKAN BAK, SİYAH-BEYAZLILARI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş GAİN'in JL Bourg Basket'i konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salondan takip etti. Bakan Bak, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

Kaynak: DHA

