Beşiktaş, Galatasaray'la Derbide Karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Galatasaray'la Derbide Karşılaşacak

Beşiktaş, Galatasaray\'la Derbide Karşılaşacak

Beşiktaş, derbide Galatasaray'a konuk oluyor. Sakatlıklara rağmen galibiyet hedefliyor.

27.10.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BEŞİKTAŞ, Süper Ligin 10'uncu haftasında derbi maçta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Yarın akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak mücadele Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

Bir haftasını bay geçtiği ligde 9 hafta sonunda 8 maçta 20 puan toplayan Beşiktaş, 3'üncü sırada yer alıyor. 6 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgisiz 2 takımdan biri olan Beşiktaş Seyrantepe'den galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etmek amacında.

RASHİCA'NIN DURUMU BELİRSİZ MERT VE PAULİSTA YOK

Beşiktaş bu sezon önemli futbolcuların, sakatlıkları sebebiyle takımı eksik bırakmasıyla karşı karşıya kalıyor. Bilindiği gibi kaptan Necip Uysal antrenmanda sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Galatasaray maçı öncesinde de Paulista ve geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok yarın sahada olmayacak. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez dün antrenmana çıkan Rashica'nın durumuna ise bugün karar verilecek.

ORTA SAHADA AL MUSRATİ Mİ CHER NDOUR MU OYNAYACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un Galatasaray karşısında nasıl bir 11 çıkartacağı oldukça merak ediliyor.

Hollandalı teknik adamın Lyon galibiyetindeki 11 ile derbiye çıkması muhtemel. Ancak Lyon'un bu maçta çok fazla pozisyona girmesi ve Beşiktaş'ın savunma anlamında zayıf görünmesi, birkaç değişikliğe sebep olabilir. Sakatlığı sonrası geçen hafta kadroya giren ama iki maçta da 11'e dönemeyen Al Musrati'nin, Ndour yerine oynaması kuvvetle muhtemel. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario'nun yerine sağ kanada geçebilir.

Tam iyileşmeden Lyon maçına çıkan ve maçın kahramanı olan Ersin yine kaleyi koruyacak. Defans hattı ise Svensson, Uduokhai, Emirhan ve Masuaku'dan oluşacak.

Orta sahada Al Musrati Gedson ikilisinin yer alması beklenirken, hücum hattının Rashica, Rafa Silva, Muçi'den oluşması, santrfora da Immobile'nin yazılması beklenen kadro tercihi durumunda.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica (Joao Mario) Rafa Silva, Muçi, Immobile"

Kaynak: DHA

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray'la Derbide Karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Galatasaray'la Derbide Karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.