Beşiktaş, Galatasaray\'la Derbide Karşılaşacak

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BEŞİKTAŞ, Süper Ligin 10'uncu haftasında derbi maçta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Yarın akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak mücadele Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

Bir haftasını bay geçtiği ligde 9 hafta sonunda 8 maçta 20 puan toplayan Beşiktaş, 3'üncü sırada yer alıyor. 6 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgisiz 2 takımdan biri olan Beşiktaş Seyrantepe'den galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etmek amacında.

RASHİCA'NIN DURUMU BELİRSİZ MERT VE PAULİSTA YOK

Beşiktaş bu sezon önemli futbolcuların, sakatlıkları sebebiyle takımı eksik bırakmasıyla karşı karşıya kalıyor. Bilindiği gibi kaptan Necip Uysal antrenmanda sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Galatasaray maçı öncesinde de Paulista ve geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok yarın sahada olmayacak. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez dün antrenmana çıkan Rashica'nın durumuna ise bugün karar verilecek.

ORTA SAHADA AL MUSRATİ Mİ CHER NDOUR MU OYNAYACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un Galatasaray karşısında nasıl bir 11 çıkartacağı oldukça merak ediliyor.

Hollandalı teknik adamın Lyon galibiyetindeki 11 ile derbiye çıkması muhtemel. Ancak Lyon'un bu maçta çok fazla pozisyona girmesi ve Beşiktaş'ın savunma anlamında zayıf görünmesi, birkaç değişikliğe sebep olabilir. Sakatlığı sonrası geçen hafta kadroya giren ama iki maçta da 11'e dönemeyen Al Musrati'nin, Ndour yerine oynaması kuvvetle muhtemel. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario'nun yerine sağ kanada geçebilir.

Tam iyileşmeden Lyon maçına çıkan ve maçın kahramanı olan Ersin yine kaleyi koruyacak. Defans hattı ise Svensson, Uduokhai, Emirhan ve Masuaku'dan oluşacak.

Orta sahada Al Musrati Gedson ikilisinin yer alması beklenirken, hücum hattının Rashica, Rafa Silva, Muçi'den oluşması, santrfora da Immobile'nin yazılması beklenen kadro tercihi durumunda.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica (Joao Mario) Rafa Silva, Muçi, Immobile"