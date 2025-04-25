Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 ile geçti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 ile geçti

Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yenerek galibiyet sayısını artırırken, konuk ekibin düşmesi kesinleşti.

25.04.2025 22:27
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyete ulaşırken, bu mağlubiyetin ardından konuk ekibin ligden düşmesi kesinleşti.

20. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golüyle öne geçen Hatayspor'a 36. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonrasında Immobile'nin penaltı golüyle karşılık veren Beşiktaş devreye 1-1 beraberlikle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip golleri peş peşe buldu.

52. dakikada Immobile'nin penaltısıyla öne geçen ev sahibi ekip 1 dakika sonra da Rafa Silva'yla Hatayspor filelerini havalandırarak skoru 3-1'e getirdi. 59. dakikada yeniden sahneye çıkan Immobile, Milot Rashica'nın servisinde topu tek dokunuşla ağlara göndererek skoru 4-1 yaptı.

Siyah-beyazlı takım gecenin son golünü ise genç oyuncusu Keny Arroyo ile buldu.

Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Hatayspor karşısında moral depolayan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 52'ye yükselterek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Immobile ligde penaltıdan 8. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Ciro Immobile, Atakaş Hatayspor karşısında kullandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek siyah-beyazlı forma altında ligdeki 8. penaltı golüne imza attı.

Ligde toplam 14 gol kaydeden İtalyan oyuncu; Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Gaziantep FK (2), TÜMOSAN Konyaspor maçlarının ardından Hatayspor filelerini de penaltıdan havalandırdı.

Bir penaltı golünü de Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı atan Immobile 5 haftalık suskunluğunu da Atakaş Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle bozdu.

Penaltıda taraftar Rafa Silva'yı istedi

Beşiktaş'ın 35. dakikada Rafa Silva'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda siyah-beyazlı tribünler Portekizli oyuncunun topun başına geçmesini istedi.

Taraftarlar Rafa Silva adına tezahürat yaparak talebini gösterirken, tecrübeli oyuncu meşin yuvarlağı Ciro Immobile'ye bıraktı. Immobile topu aldıktan sonra tribünler İtalyan oyuncuyu kısa süreli yuhalasa da 75. dakikada oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.

İki takım da direklere takıldı

Karşılaşmanın golsüz devam ettiği bölümlerde iki ekip de direkleri geçemedi.

Beşiktaş 13. dakikada Gedson Fernandes'in sert şutunda direkten dönen topla gole yaklaşırken, 19. dakikada direği geçemeyen ekip Atakaş Hatayspor oldu.

Konuk ekip adına 19. dakikada Boutabba'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleye gönderdiği top uzak direğe çarparak siyah-beyazlı kalede tehlike yaşattı.

Arroyo ligde ilk golünü attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı forma altındaki ilk lig golünü Hatayspor karşısında kaydetti.

Ekvadorlu genç oyuncu yeni takımında ilk gol sevincini ise Onvo Antalyaspor ile oynanan kupa maçında yaşamıştı.

Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşti

Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.

Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.

Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.

Taraftarlar Hatayspor'u teselli etti

Karşılaşmanın son düdüğü Beşiktaşlı taraftarlar, küme düşen Hataysporlu oyuncuları teselli etti.

İki takım oyuncuları saha içinde forma değiştirirken siyah-beyazlı taraftarlar "Beşiktaş, Hatay el ele hep beraber tribüne" diye tezahürat yaparak iki takımı da tribünlere çağırdı.

Bu sezon ilk kez 5 golle kazandı

Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

Lig maçlarında 5 gole ulaşamayan siyah-beyazlı ekip, sezon başında Süper Kupa maçında Galatasaray'ı ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Lugano'yu 5 gollü sonuçla mağlup etmişti.

Rafa Silva, ligde 10. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva 53. dakikada attığı golle siyah-beyazlı forma altındaki 10. lig golünü kaydetti.

Siyah-beyazlı oyuncu Samsunspor, Antalyaspor (2), Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarının ardından Hatayspor filelerini de havalandırarak ligde 10. golüne ulaştı.

Tecrübeli yıldız, Avrupa'da 3, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 gol kaydederek toplamda 16 gole imza attı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 ile geçti - Son Dakika

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