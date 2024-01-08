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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, kulübün tarihinde görev yapacak 60. teknik direktör olacak. Siyah-beyazlı takımda 33 farklı ülkeden 59 teknik adam görev yaparken, 14 şampiyonluğun 10'u yabancı teknik direktörlerle elde edildi. Santos, Carlos Carvalhal'dan sonra Beşiktaş'ta görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
08.01.2024 - 11:11,
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 60. çalıştırıcı olacak.

Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Siyah-beyazlıları 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2'şer Rumen ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat teknik direktör çalıştırdı.

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

14 şampiyonluğun 10'u yabancı teknik adamlarla

Beşiktaş, Süper Lig'de elde ettiği 14 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik direktörler yönetiminde yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4'ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Kara Kartal" Türk teknik direktörlerle ise Süper Lig'de 4 kez kupayı kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligde Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2) ve Sergen Yalçın ile şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonu olduğu sezonlar ve teknik direktörler şöyle:

1959-1960: Andras Kuttik (Macaristan)

1965-1966 ve 1966-1967: Ljubisa Spajic (Yugoslavya)

1981-1982: Dorde Milic (Yugoslavya)

1985-1986: Branislav Stankovic (Yugoslavya)

1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992: Gordon Milne (İngiltere)

1994-1995: Christoph Daum (Almanya)

2002-2003: Mircea Lucescu (Romanya)

2008-2009: Mustafa Denizli (Türkiye)

2015-2016: Şenol Güneş (Türkiye)

2016-2017: Şenol Güneş (Türkiye)

2020-2021: Sergen Yalçın (Türkiye)

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlıların 14 yıl teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim oldu.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Refik Osman Top da tam 10 yıl takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci oldu.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktörÜlkeGörev süresi
Şeref BeyTürkiye1911-1925
Imre ZingerMacaristan1925-1935
Refik Osman TopTürkiye1935-44 ve 1946-1948
Charles Howardİngiltere1944-1946
Giuseppe Meazzaİtalya1948-1949
Hakkı YetenTürkiye1949 ve 1950-1951
Eric Keenİngiltere1949-1950
Alfred Cableİngiltere1951-1952
Sadri UsuoğluTürkiye1952-1953
Sandro Puppoİtalya1953-54 ve 1960-1961
Cihat ArmanTürkiye1955-1956
Jozsef MeszarosMacaristan1956-1957
Eşref BilgiçTürkiye1957
Leandro Remondiniİtalya1957-1958
Hüseyin SaygunTürkiye1959
Andras KuttikMacaristan1959-1960 ve 1961-1962
Şeref GörkeyTürkiye1961
Ljubisa SpajicYugoslavya1962-1963 ve 1964-1967
Ernst MelchiorAvusturya1963-1964
Jane JanevskiYugoslavya1967-1968
Krum MilevBulgaristan1968-1969
Milovan CiricYugoslavya1969-1970
Dumitru TeodorescuRomanya1970-1971
Gündüz KılıçTürkiye1971-1972
Abdullah GegicYugoslavya1972-1973
Metin TürelTürkiye1973-74 ve 1980
Horst BuhtzAlmanya1974-1975
Gündüz Tekin OnayTürkiye1975-1976
İsmet ArıkanTürkiye1977
Milos MilutinovicYugoslavya1977-1978 ve 1986-1987
Doğan AndaçTürkiye1978-1979
Serpil Hamdi TüzünTürkiye1979-1980
Dorde MilicYugoslavya1980-1983
Ziya TanerTürkiye1983-1984
Branko StankovicYugoslavya1984-1986
Gordon Milneİngiltere1987-1993
Christoph DaumAlmanya1994-1996 ve 2001-2002
Rasim KaraTürkiye1996-1997
John Benjamin ToshackGaller1997-1999
Karl Heinz FeldkampAlmanya1999
Hans Peter BriegelAlmanya1999-2000
Nevio Scalaİtalya2000-2001
Mircea LucescuRomanya2002-2004
Vicente Del Bosqueİspanya2004-2005
Rıza ÇalımbayTürkiye2005 ve 2023
Jean TiganaFransa2005-2007
Ertuğrul SağlamTürkiye2007-2008
Mustafa DenizliTürkiye2008-2010
Bernd SchusterAlmanya2010-2011
Tayfur HavutçuTürkiye2011 ve 2012
Carlos CarvalhalPortekiz2011-2012
Samet AybabaTürkiye2012-2013
Slaven BilicHırvatistan2013-2015
Şenol GüneşTürkiye2015-2019 ve 2022-2023
Abdullah AvcıTürkiye2019-2020
Sergen YalçınTürkiye2020-2021
Önder KaraveliTürkiye2021-2022
Valerien IsmaelFransa2022
Burak YılmazTürkiye2023

Kaynak: AA
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