Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 60. çalıştırıcı olacak.

Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Siyah-beyazlıları 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2'şer Rumen ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat teknik direktör çalıştırdı.

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

14 şampiyonluğun 10'u yabancı teknik adamlarla

Beşiktaş, Süper Lig'de elde ettiği 14 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik direktörler yönetiminde yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4'ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Kara Kartal" Türk teknik direktörlerle ise Süper Lig'de 4 kez kupayı kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligde Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2) ve Sergen Yalçın ile şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonu olduğu sezonlar ve teknik direktörler şöyle:

1959-1960: Andras Kuttik (Macaristan)

1965-1966 ve 1966-1967: Ljubisa Spajic (Yugoslavya)

1981-1982: Dorde Milic (Yugoslavya)

1985-1986: Branislav Stankovic (Yugoslavya)

1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992: Gordon Milne (İngiltere)

1994-1995: Christoph Daum (Almanya)

2002-2003: Mircea Lucescu (Romanya)

2008-2009: Mustafa Denizli (Türkiye)

2015-2016: Şenol Güneş (Türkiye)

2016-2017: Şenol Güneş (Türkiye)

2020-2021: Sergen Yalçın (Türkiye)

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlıların 14 yıl teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim oldu.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Refik Osman Top da tam 10 yıl takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci oldu.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktör Ülke Görev süresi Şeref Bey Türkiye 1911-1925 Imre Zinger Macaristan 1925-1935 Refik Osman Top Türkiye 1935-44 ve 1946-1948 Charles Howard İngiltere 1944-1946 Giuseppe Meazza İtalya 1948-1949 Hakkı Yeten Türkiye 1949 ve 1950-1951 Eric Keen İngiltere 1949-1950 Alfred Cable İngiltere 1951-1952 Sadri Usuoğlu Türkiye 1952-1953 Sandro Puppo İtalya 1953-54 ve 1960-1961 Cihat Arman Türkiye 1955-1956 Jozsef Meszaros Macaristan 1956-1957 Eşref Bilgiç Türkiye 1957 Leandro Remondini İtalya 1957-1958 Hüseyin Saygun Türkiye 1959 Andras Kuttik Macaristan 1959-1960 ve 1961-1962 Şeref Görkey Türkiye 1961 Ljubisa Spajic Yugoslavya 1962-1963 ve 1964-1967 Ernst Melchior Avusturya 1963-1964 Jane Janevski Yugoslavya 1967-1968 Krum Milev Bulgaristan 1968-1969 Milovan Ciric Yugoslavya 1969-1970 Dumitru Teodorescu Romanya 1970-1971 Gündüz Kılıç Türkiye 1971-1972 Abdullah Gegic Yugoslavya 1972-1973 Metin Türel Türkiye 1973-74 ve 1980 Horst Buhtz Almanya 1974-1975 Gündüz Tekin Onay Türkiye 1975-1976 İsmet Arıkan Türkiye 1977 Milos Milutinovic Yugoslavya 1977-1978 ve 1986-1987 Doğan Andaç Türkiye 1978-1979 Serpil Hamdi Tüzün Türkiye 1979-1980 Dorde Milic Yugoslavya 1980-1983 Ziya Taner Türkiye 1983-1984 Branko Stankovic Yugoslavya 1984-1986 Gordon Milne İngiltere 1987-1993 Christoph Daum Almanya 1994-1996 ve 2001-2002 Rasim Kara Türkiye 1996-1997 John Benjamin Toshack Galler 1997-1999 Karl Heinz Feldkamp Almanya 1999 Hans Peter Briegel Almanya 1999-2000 Nevio Scala İtalya 2000-2001 Mircea Lucescu Romanya 2002-2004 Vicente Del Bosque İspanya 2004-2005 Rıza Çalımbay Türkiye 2005 ve 2023 Jean Tigana Fransa 2005-2007 Ertuğrul Sağlam Türkiye 2007-2008 Mustafa Denizli Türkiye 2008-2010 Bernd Schuster Almanya 2010-2011 Tayfur Havutçu Türkiye 2011 ve 2012 Carlos Carvalhal Portekiz 2011-2012 Samet Aybaba Türkiye 2012-2013 Slaven Bilic Hırvatistan 2013-2015 Şenol Güneş Türkiye 2015-2019 ve 2022-2023 Abdullah Avcı Türkiye 2019-2020 Sergen Yalçın Türkiye 2020-2021 Önder Karaveli Türkiye 2021-2022 Valerien Ismael Fransa 2022 Burak Yılmaz Türkiye 2023

Kaynak: AA