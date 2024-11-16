Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı

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Beşiktaş ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Tayfur Havutçu, kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. SV Darmstadt 98, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş formalarını giyen Havutçu'nun sağlık durumunun ciddileştiği bildirildi.

16.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:19
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Süper Lig devi Beşiktaş ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Tayfur Havutçu'nun kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Taraftarlar ve futbolseverler, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak ünlü futbolcuya destek verdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

SV Darmstadt 98, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş formalarını giyen, 1997-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta büyük başarılar kazanan eski milli futbolcu, yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun kanser tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun ciddileştiği bildirildi.

DESTEK MESAJI YAĞIYOR

Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere, futbolseverler sosyal medyada Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajları göndererek desteklerini ifade etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Tayfur Havutçu için iyileşme dilekleri paylaştı. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ettiler.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Geçmiş Olsun Tayfur Havutçu. Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı

TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı. Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.

Beşiktaş\'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

Kanser Tedavisi, Tayfur Havutçu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Allah yardımcısı olsun 54 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Dünyada hepimiz öleceğimizi bile bile ters şeritte gidiyoruz Rabbimiz ne istiyor diyenimiz az İnsan sanıldığı kadar zeki bir varlık değil! 42 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    geçmiş olsun Allah yardımcısı olsun 26 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Rabbim acil şifalar versin. Ailesine sevenlerine bağışlasın inşallah. 23 0 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Efendi adam. Allah yardım etsin . Acil şifalar diliyorum 21 0 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Allah yardimcisi olsun 17 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    rabbim şifa versin sana tayfur 14 1 Yanıtla
  • Mehmet Aktürk:
    Çok beyefendi bir kişiliği vardı inşallah sağlığına kavuşur 6 0 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Çok beyefendi bir insan çok kaliteli futbolcudur. Allahım şifa versin tez zamanda. 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    Allah şifalar versin 0 0 Yanıtla
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