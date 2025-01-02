Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü

Spor

2018-2019 sezonunun devre arasında Fortuna Düsseldorf Beşiktaş'a transfer olan ve 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Muhayer Oktay, siyah-beyazlılarda kalıcı olamamıştı. Muhayer'in yeni adresi herkesi şaşırttı.

AMATÖR LİGE GİTTİ

Muhayer Oktay, 2024'ün ağustos ayında Almanya 6. Lig takımlarından SV Hohenlimburg'a transfer olmuştu. SV Hohenlimburg'da da yalnızca 7 maçta 292 dakika süre alabilen ve gol ya da asist katkısı veremeyen 25 yaşındaki orta saha, kulübüyle sözleşmesini feshederek sürpriz bir tercih yaptı. Almanya amatör takımlarından Ararat Gevelsberg bir dönem Beşiktaş forması giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun ikinci yarısından önce Muhayer Oktay ile kadromuzu güçlendirdik. Muhayer, Beşiktaş'ta profesyonel olarak geçirdiği dönemden gelen tecrübesi ve son olarak SV Hohenlimburg'da forma giymesiyle takımımız için büyük bir takviye!" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 MAÇA ÇIKMIŞTI

Beşiktaş'a imza attığı dönemden sonra 1'i Süper Lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sadece 3 maçta forma giyen 25 yaşındaki Alman asıllı Türk futbolcu, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı verememişti. Bir sonraki sezon devre arasında Giresunspor'a kiralanan Oktay, burada da beklenen çıkışı yapamamış ve sezonun tamamlanmasının ardında Beşiktaş'a geri dönmüştü. O dönemler 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Oktay, 2023'te sona eren sözleşmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılmıştı.