Beşiktaş'ın transfer videosu tartışma yarattı

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı resmen renklerine bağladı. Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın transfer videosu ise ortalığı karıştırdı. Videodaki Galatasaray stadyumu görüntüsünün 10. Türkçe Olimpiyatları'nın düzenlediği zamandan alındığı ve Beşiktaş'ın bu görüntüyle Galatasaray'a FETÖ göndermesi yaptığı iddia edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz. Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız" sözlerine Beşiktaş Kulübü "Kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ORTALIK KARIŞACAK

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Rashica'nın transferini duyurduğu videodaki Galatasaray'a yönelik FETÖ göndermesi yaptığı iddiası iki kulübü karşı karşıya getirdi.

ÖZBEK: ÖZÜR BEKLİYORUZ

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir camiayı eli kanlı bir terör örgütüyle ilişkilendirmek, yakıştırmak, yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve gaf, Galatasaray'ı tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşünüyorum. Bu ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş kulübünden özür bekliyoruz" dedi.

"NİYE BUNA İHTİYAÇ DUYDUNUZ?"

Taraftarlarımızı, kulübümüzü, çalışanlarımızı bu konuda sakin olmaya, bu provokatif kalkışmaya prim vermemeye rica ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada hepimizin birbirini sevmesi, daha bütünleşmiş halde olmasını isterken bunun olması üzücü. Niye biz Beşiktaş'la sahada rekabet edemiyoruz? Onlar da çok eski bir kulüp. Yıllardır mücadele ediyoruz, kardeşliğimiz var, onlara her zaman saygılıyız. Niye buna ihtiyaç duydunuz? Bundan ne elde ettiniz diye Beşiktaşlı yöneticilere sormak istiyorum. Böyle bir paylaşım yaparak, ülkeyi bölmenin yeri ve zamanı değil. Kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Buna sebep olanlardan hesabını soracağız. Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ: BU KABADAYI SÖYLEMLERİNİ BIRAKIN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine Beşiktaş Kulübü'nden de yanıt gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Galatasaray Spor Kulübü'nün mesnetsiz iddialarla Kulübümüzü hedef alan açıklamasına ilişkin cevabımızdır: Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini! Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız.

"AMAÇ SADECE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK"

Bu konuda bizimle yarışamayacak olanların söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz. Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray Yönetimi'ne son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır.

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR"

Camianızın bile kabul edemeyeceği bu yakışıksız tavrınızı ve şımarıklıklarınızı bir kenara bırakın. Aksi halde bu tavırlarınıza gereken cevabın, bir dahaki sefere misli ile olacağı konusunda ihtar ediyoruz. Bahsi geçen hain terör örgütünün adının bu olayda ne sebeple gündeme getirildiğini ve aklınıza neden geldiğini bilmemekle beraber, münferit bazı hain kişiler dışında yüzyıllık kulüplerimizin bu konular içinde olmayacağını söylemenize gerek olmadan biliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nün "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" minvalinden açıklamasında kin ve nefret tohumları eken ithamlarını bir kez daha kendilerine misliyle iade ettiğimizi ve Kulübümüzün bir örneğini gördüğümüz böylesi ucuz tehditlere karşı sessiz kalmayacağını kamuoyunun huzurunda ifade ederiz."