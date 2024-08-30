Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. Beşiktaş, Bodo/Glimt ile aynı grupta yer alacak. Lyon ve Ajax ile daha önce karşılaşan Beşiktaş, Athletic Bilbao ve Twente ile de eşleşecek. Malmö ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi olacak. Maccabi Tel Aviv ise gruplardan çıkma başarısı gösterememiş bir takım.

30.08.2024 16:47
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği 8 rakibinden 5'i, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da rakip olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Beşiktaş, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'daki kura çekiminde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente'yle eşleşti.

Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao'yla iç sahada oynayacak siyah-beyazlılar; Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eintracht Frankfurt 2022'de Avrupa Ligi'ni kazandı

Almanya Bundesliga'yı geçen sezon 6. sırada bitiren Eintracht Frankfurt, daha önce bu kupayı 2 kez müzesine götürdü.

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'ı penaltı atışlarıyla yenerek kupayı kazanan Alman ekibi, 1979-1980 sezonunda da o zamanki ismiyle UEFA Kupası'nı kaldırmayı başardı.

2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Eintracht Frankfurt; Tottenham, Sporting Lizbon ve Marsilya'nın bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Alman temsilcisi bu turda Napoli'ye elendi.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takım, gruptan çıkmasına karşın son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'a elendi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'le yine aynı grupta

Beşiktaş, geçen yıl UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'le bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle bugüne kadar 2'si UEFA Konferans Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

2004-2005 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde rakibini 2 maç sonunda eleyen Beşiktaş, geçen yıl ise UEFA Konferans Ligi'nde grupta oynadığı 2 maçı da kaybetti.

2022-2023 sezonunda Arsenal, PSV Eindhoven ve Zürih'le aynı grupta yer alan Bodo/Glimt, tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

Lyon'a çeyrek finalde elenmişti

Beşiktaş, teknik direktörlüğünü Fransız teknik adam Pierre Sage'in yaptığı Olimpik Lyon ile daha önce 2 kez karşılaştı.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde tur atlayan taraf Lyon oldu.

Fransa'daki mücadele Lyon'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş rakibini İstanbul'da aynı sonuçla yenmişti.

Lyon, penaltı atışları sonrasında yarı finale çıkmıştı.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın en fazla karşılaştığı ekiplerden birisi Ajax

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, geçen sezon ligi 5. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Ajax, bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde Sırbistan'dan Vojvodina, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Polonya'dan Jagiellonia'yı geçerek adını lig aşamasına yazdırdı. Amsterdam ekibi, Hollanda liginde ise ilk iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyetle üç puan topladı.

Avrupa kupalarında geçmiş yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çeken Ajax, son iki sezon Hollanda ligindeki şampiyonluk yarışından uzak kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda birer defa mutlu sona ulaşan Ajax, Hollanda liginde ise 36 kez şampiyon oldu.

Türkiye'de de görev yapan İtalyan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan da forma giyiyor.

Ajax, Beşiktaş'la daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında en fazla maç yaptığı takımlardan birisi olarak dikkati çekiyor.

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile de karşı karşıya gelecek.

İsveç Ligi'nin son şampiyonu Malmö

İsveç liginin son şampiyonu Malmö, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden Avrupa yolculuğuna başladı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Faroe Adaları'ndan Klaksvik ve Yunanistan'dan PAOK'u geçen Malmö, play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag'a elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Malmö, 23 kezle İsveç'in en fazla şampiyon olan takımı konumunda bulunuyor.

Teknik direktörlüğünü İsveçli Henrik Rydström'ün yaptığı Malmö, 20 haftası geride kalan İsveç liginde 45 puanla zirvede yer alıyor.

Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile de karşı karşıya gelecek.

Athletic Bilbao yabancı futbolcu oynatmıyor

İspanya LaLiga'ya geçen sezon 5. sırada tamamlayan Athletic Bilbao, Avrupa'nın gediklisi olan ekiplerden.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2011-2012 sezonunda bir başka İspanyol ekibi Atletico Madrid'le final oynayan Bilbao, 2015-2016'da da Sevilla ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Athletic Bilbao, 1976-1977 sezonunda da UEFA Kupası'nda finalde boy gösterdi. Juventus'la karşılaşan İspanya temsilcisi, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

İspanyol teknik adam Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Bilbao ekibi, kadrosunda yalnızca Bask bölgesinden futbolcu oynatmasıyla biliniyor.

Beşiktaş ile Athletic Bilbao daha önce 3 kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların 2'sini İspanyol ekibi, 1'ini ise Beşiktaş kazanmıştı.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelecek.

Twente, geçen sezon Fenerbahçe'ye elenmişti

Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez çeyrek finalde boy gösterirken, UEFA Kupası'nda ise 1974-1975 sezonunda final oynadı.

Hollanda Ligi'ni geçen yıl 3. sırada tamamlayan takım, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.

Teknik direktörlüğünü 52 yaşındaki Joseph Oosting'in yaptığı Hollanda ekibi, geçen sezon Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertlilere iki maçta 5-1 ve 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elenmişti.

Twente 2009-2010 yılında Hollanda Ligi'ni şampiyon olarak tamamlarken, 3 kez Hollanda Kupası, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelecek.

Maccabi Tel Aviv 2 kez gruplardan çıkabildi

??????? İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle maçlarını başka ülkelerde oynuyor.

Bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez boy gösteren takım, bunlardan ikisinde son 32 turunda elenirken 4 kez gruplardan çıkamadı.

İsrail ekibinin teknik direktörlüğünü Zarko Lazetic yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler belli oldu - Son Dakika

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