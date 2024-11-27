Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. maçına çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. maçına çıkıyor

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. maçına çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile yarın 249. maçına çıkacak. Karşılaşma Debrecen'de.

27.11.2024 09:50
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 249. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın TSİ 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanması gereken bu karşılaşmanın, UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yapılan görüşmeler neticesinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda yapılmasına karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0, sahasında da Malmö'yü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa kupalarında 249. maç

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 249. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 248 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 332 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 377 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 128. kez boy gösterecek

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 127 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 201 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 167 gol gördü.

İsrail takımlarıyla 7. karşılaşma

Siyah-beyazlı ekip, İsrail ekipleriyle Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş daha önce Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva ve Hapoel Haifa ile toplam 6 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Yarınki rakibi Maccabi ile ilk kez 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 3-2, sahasından da 5-1 galip geldi. Hapoel Beer Sheva ile ise 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda oynayan siyah-beyazlılar, dış sahada 3-1, evinde de 2-1 kazandı. 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hapoel Haifa rakip olan Kartal, İstanbul'dan 1-1, İsrail'den de golsüz beraberlikle ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv, Türk takımlarıyla 9. kez mücadele edecek

Maccabi Tel Aviv ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarına 9. kez rakip olacak. Beşiktaş ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybeden İsrail takımının diğer rakipleri ise Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayseri Erciyesspor oldu. Sivasspor'a karşı 2 maçı da kazanan Maccabi, Fenerbahçe ve Kayseri Erciyesspor ile oynadığı müsabakalardan ise 1'er galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Simone Sozza düdük çalacak

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak. Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. maçına çıkıyor - Son Dakika

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