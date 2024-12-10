Beşiktaş'ta Birlik Vurgusu

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli kongre öncesi camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi. Vardar, "Kim kazanırsa kazansın camia bütünüyle birlikte o başkanı desteklemek zorunda" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı. Zirveye Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da katıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, zirvede gerçekleşen panelde açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar: "Beşiktaş sahaya kendi karakterini koyduğu zaman yenemeyeceği takım yok"

Beşiktaş'ın çok büyük bir camia olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Mete Vardar, " Türkiye'nin en köklü camiası. Tabii ki arzu etmediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Bu anlamda çok büyük üzüntüler yaşadık. Yöneticilik yapıyoruz ama bizim taraftar duygumuz da çok fazla. Sezon başında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. Tabii ki umutlarımız çok daha fazlaydı ama bazen şansızlıklar, bizim de hatalarımız oluyor. Belki takım yapılanmasında kısmen de olsa farklı çalışmalar yapılabilirdi. Bunlarla ilgili tabii ki bizim de hatalarımız var. Fenerbahçe derbisi sadece 3 puandan çok, camiamıza bir mutluluk gerekiyordu. O anlamda çok önemsiyorduk. Serdar Topraktepe hocamıza, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş sahaya kendi karakterini koyduğu zaman yenemeyeceği takım yok. Türkiye liginde çok önemsenmesi gereken kadromuz olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimiz ve yanlışlarımızı tabii ki var. Bunları gözlemliyoruz. Şimdi Avrupa maçımız var. Orada 9 puanı çıkarsak, 24'e girebiliyoruz. Ondan sonra da Adana Demirspor deplasmanımız ve Alanyaspor maçımız var. Bu 3 maçı da kazanırsak hem ligde hem Avrupa'da sezon başında o umut veren Beşiktaş'ın tekrar olgunlaşacağını ve sahaya bu dinamizmi getireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakkaniyet herkese lazım"

Asbaşkan Mete Vardar da Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyona değindi. Vardar, "Barış Alper ile ilgili hepimiz üzüldük. O pozisyonla ilgili hakemin tavrının kırmızı kart olması gerektiğini söyledik. Peki aynı tavrı niye Rafa Silva'ya, Antalyaspor maçında yapılan faulde gösterilmedi. Bizim milli takım oyuncumuz, çok önemli. Rafa Silva da Türkiye'deki futbol izlenmesindeki çok önemli bir oyuncu. Hakkaniyet diyoruz ya, bu herkese lazım. İğneyi kendimize batırmadığımız müddetçe bu tür sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Barış'ın pozisyonuna ne kadar üzüldüysek, Beşiktaş'ın oyuncusuna, başka bir takım oyuncusuna da aynı tepkiyi göstermiyorsak o zaman hakkaniyet olmuyor" diye konuştu.

"Camiamızda herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum"

29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli kongre öncesi camiaya seslenen Mete Vardar, "Beşiktaş olarak son 10 yıldır ne yazık ki çok bölünmeye başladık. Hem kendi şahsım hem aile olarak kulübün 40 yıldır içerisindeyiz. Bu kadar parçalandığımız bir dönemi, bunda belki küçük de olsa bizim de zafiyetimiz olmuş olabilir ama bunu çok üzüntüyle karşılıyorum. Camiamızda herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. 29 Aralık'taki kongrede Hüseyin Yücel de kazansa Serdal Adalı da kazansa birbirlerini destekleyecek. Serdal Adalı'nın listesinde benim çok yakın dostlarım var. Biz niye böyle kongre süreçlerinde, kongreden nemalanan, insanların kutuplaştığı bir camia haline geliyoruz. Rica ediyorum 20 milyonluk camiamıza, 50 bine yakın kongre üyemizin birlikte olmak için elinden geleni yapması lazım. Neredeyse Beşiktaş'ın mağlubiyetini kendisine pozitif bir etken olarak gören insanlarla karşılaşıyorum. Kim kazanırsa kazansın camia bütünüyle birlikte o başkanı desteklemek zorunda. Biz rekabet olarak mücadele ettiğimiz diğer kulüpleri ancak böyle geçebiliriz" cümlelerine yer verdi.

Feyyaz Uçar: "MHK'da artık gelişme görmek istiyoruz"

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının son dakikalarında Rey Manaj'ın, sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün kırmızı kart ile cezalandırılması gerektiğini dile getiren Feyyaz Uçar ise, "Hakem nasıl öyle bir karar verdi hala anlamış değilim. VAR'da izledikten sonra kırmızıyı çıkarmamasını anlamış değilim. Dünyanın her yerinde kırmızı kart ama biz bu tür darbelere çok maruz kaldık zamanında. Kaldığımız zaman da çıkar konuşuruz. Gerektiği zaman az ve öz, anlaşılacak şekilde hitap edersek camialara daha iyi oluyor. Camiamızın hakkını savunmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Oynadığım yıllardan itibaren olmak üzere Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) artık bir gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla bir değişiklik olmuyor. Bu acı bir durum aslında. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Nerede hata yapılıyor? Hakemlerin eğitimi mi az, seçilen insanlar mı yanlış ya da görevlendirmelerde mi bir problem var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL