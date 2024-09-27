Beşiktaş'ta Kadro Derinliği Krizi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kadro Derinliği Krizi

Beşiktaş\'ta Kadro Derinliği Krizi

Beşiktaş'ta Ajax mağlubiyeti sonrası kadro derinliği sorgulanıyor, yedek futbolcular yetersiz.

27.09.2024 14:23
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Beşiktaş'ta kadro derinliği sıkıntısı sorgulanmaya başladı

Ali DANAŞ/ Amsterdam,

SEZONA 8 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta, 4-0'lık Ajax mağlubiyeti, kadro derinliğinin sorgulanmaya başlamasına yol açtı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 ve yaz sezonunda da 8 olmak üzere, 10 yeni takviye yapan siyah-beyazlı camia da konuşulan şey, yedek futbolcuların yetersizliği.

Herkesin ezberlediği şekilde Mert - Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ( Semih ) İmmobile 11'ine sahip olan Beşiktaş'ta, bu kadronun yoğun maç trafiğini atlatamayacağı daha yüksek sesle konuşuluyor.

Lig ve Avrupa maçlarının arka arkaya gelmesi, Avrupa maçlarından sonra ligde hep deplasmana gidilecek olması ve kupa maçlarının da bu periyoda eklenecek olmasıyla, rotasyonda kullanılacak futbolcular tartışmaya açılmış durumda.

Ajax maçında İmmobile ve Joao Mario'yu dinlendiren Van Bronckhorst'un sadece Onana kararı bile, maçın kaybedilmesinde en büyük etken olarak gösterildi. Bunun yanı sıra büyük ümitlerle alınan Ernest Muçi'nin bu sezon neredeyse sıfır katkı vermesi ve yedek kulübesine hapsolması, kulübenin takıma katkı vermesi olayını en aza indirgemiş durumda. İmmobile'ye yedek hücum gücü olarak kadroya yazılan Semih ve Mustafa Hekimoğlu'nun tecrübe eksikliği, diğer oyuncuların da hep defansif olması, parlak geçen transfer dönemindeki eksiklerin gözler önüne serilmesine yol açtı.

Dün akşam maç esnasında ve maçtan sonra oluşan genel kanı, Beşiktaş'ın yarışı götürecek sadece on bir oyuncusunun olduğuydu. Yedek kadronun skor üretme, maç alma, maçı çevirme gibi futbolda olmazsa olmaz aksiyonları yapmakta yetersiz kalacağı, en çok dile getirilen eleştiri oldu.

Yönetimin yedek futbolcuların daha hazır hale getirilmesinin önemini teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile konuşması ve Hollandalı hocanın da bu yönde çalışmalar yapması, önümüzdeki süreçte en çok beklenen gelişme olacak.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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