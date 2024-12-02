Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı - Son Dakika
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Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı

Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş\'a sürpriz teknik direktör adayı

Sergen Yalçın'ın mevcut koşullarda çalışamayacağını belirtmesinin ardından alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, siyah-beyazlı takım efsane kaptanlarından İbrahim Üzülmez ile iletişime geçti. Mayıs ayındaki seçim nedeniyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalanması planlanan Üzülmez ile Hatayspor maçının ardından görüşmeler hızlandırılacak.

02.12.2024 17:33
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Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ın kapısını çalan Beşiktaş, olumsuz cevap aldıktan sonra diğer alternatiflere yöneldi. Siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDEKİ İKİ SEÇENEK

Sergen Yalçın'ın mevcut koşullarda çalışamayacağını belirtmesinin ardından Hasan Yücel başkanlığındaki yönetimin önünde iki seçenek var. Bunlar kısa süre önce çalkantılı bir şekilde futbol takımları genel koordinatörlüğü Samet Aybaba ve kulübün efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez.

AYBABA'NIN ŞARTI VAR

Samet Aybaba, düzenlendiği basın toplantısında çok konuşulacak iddialar yönelttiği ve Hasan Arat'ın özel yöneticisi olarak tanımlanan Kaan Şakul'un istifa etmesi durumunda teknik direktör olarak görev yapmak istiyor.

Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı

SEZON SONUNA KADAR İBRAHİM ÜZÜLMEZ

Öte yandan Radyospor'da yer alan habere göre; başkan Hüseyin Yücel, bu sabah İbrahim Üzülmez ile bağlantı kurdu. Yücel, Üzülmez'e detayları Hatayspor maçından sonra (yarın) konuşmak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük görevine oldukça sıcak bakıyor. Hatayspor maçında ortaya çıkacak sonuç, verilebilecek kararı hızlandıracak. Yönetim, mayıs ayındaki olağan seçimi düşünerek İbrahim Üzülmez ile sezon sonuna kadar anlaşma yapmayı planlıyor.

EN SON PENDİKSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş'ta 11 yıl futbol oynayan, 100. yıl şampiyonluğunda takımı değişmez parçası olan ve siyah beyazlı takımın 5 yıl kaptanı olarak sahaya çıkan İbrahim Üzülmez, bu kez farklı bir görevle kulübe dönebilir. Üzülmez, son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı.

Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı

"YARIN İMZAYI ATARIM"

İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ta yaşanan gelişmelerin ardındangeçtiğimiz günlerde "Çağırsınlar yarın imzayı atarım. Boş sözleşme imzalarım... 1 hafta sonra 'Ayrıldık' desinler ceketimi alır giderim. Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" demişti.

SERDAR TOPRAKTEPE EKİPTE OLACAK

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan İbrahim Üzülmez, anlaşma sağlanması durumunda şu anda vekaleten takımın başında bulunan Serdar Topraktepe'yi de ekibine alacak. Siyah-beyazlıların Topraktepe ile devam etme ihtimali de bulunsa da bu yüksek bir olasılık değil.

Serdar Topraktepe, İbrahim Üzülmez, Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın, Samet Acar, Hasan Arat, Hatayspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Vedat Doğangüzel:
    Kimseyi getirmeyin. o yönetici istifa etsin. Samet hoca serdar hoca mayısa kadar devam etsin. Seçimden sonra sergen hocayla anlaşın bu kadar basit. 10 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    enayi arıyorlar 3 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hepiniz Boş Adamsınız Parayı HâketmiyorsunuZ 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Burası çok karışık dahada karışacaga benziyor beyler 2 0 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    ibrahim üzülmez.Üzer diye bir slogan vardı 2002 lerde 1 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Sergen yalcini getirmeyinde... 0 0 Yanıtla
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