Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş\'a sürpriz teknik direktör adayı

Spor

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ın kapısını çalan Beşiktaş, olumsuz cevap aldıktan sonra diğer alternatiflere yöneldi. Siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDEKİ İKİ SEÇENEK

Sergen Yalçın'ın mevcut koşullarda çalışamayacağını belirtmesinin ardından Hasan Yücel başkanlığındaki yönetimin önünde iki seçenek var. Bunlar kısa süre önce çalkantılı bir şekilde futbol takımları genel koordinatörlüğü Samet Aybaba ve kulübün efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez.

AYBABA'NIN ŞARTI VAR

Samet Aybaba, düzenlendiği basın toplantısında çok konuşulacak iddialar yönelttiği ve Hasan Arat'ın özel yöneticisi olarak tanımlanan Kaan Şakul'un istifa etmesi durumunda teknik direktör olarak görev yapmak istiyor.

SEZON SONUNA KADAR İBRAHİM ÜZÜLMEZ

Öte yandan Radyospor'da yer alan habere göre; başkan Hüseyin Yücel, bu sabah İbrahim Üzülmez ile bağlantı kurdu. Yücel, Üzülmez'e detayları Hatayspor maçından sonra (yarın) konuşmak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük görevine oldukça sıcak bakıyor. Hatayspor maçında ortaya çıkacak sonuç, verilebilecek kararı hızlandıracak. Yönetim, mayıs ayındaki olağan seçimi düşünerek İbrahim Üzülmez ile sezon sonuna kadar anlaşma yapmayı planlıyor.

EN SON PENDİKSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş'ta 11 yıl futbol oynayan, 100. yıl şampiyonluğunda takımı değişmez parçası olan ve siyah beyazlı takımın 5 yıl kaptanı olarak sahaya çıkan İbrahim Üzülmez, bu kez farklı bir görevle kulübe dönebilir. Üzülmez, son olarak Pendikspor'u çalıştırmıştı.

"YARIN İMZAYI ATARIM"

İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ta yaşanan gelişmelerin ardındangeçtiğimiz günlerde "Çağırsınlar yarın imzayı atarım. Boş sözleşme imzalarım... 1 hafta sonra 'Ayrıldık' desinler ceketimi alır giderim. Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" demişti.

SERDAR TOPRAKTEPE EKİPTE OLACAK

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan İbrahim Üzülmez, anlaşma sağlanması durumunda şu anda vekaleten takımın başında bulunan Serdar Topraktepe'yi de ekibine alacak. Siyah-beyazlıların Topraktepe ile devam etme ihtimali de bulunsa da bu yüksek bir olasılık değil.