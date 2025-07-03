Beşiktaş, Tammy Abraham\'ı Kiraladı

BEŞİKTAŞ, İtalya Serie A ekibi Roma forması giyen 27 yaşındaki İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği 27 yaşındaki İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, 2025-2026 sezonu için Roma'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği ifade edilirken, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda ise oyuncunun kalıcı transferi ise 13 milyon Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."