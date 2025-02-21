Beşiktaş'tan çok konuşulacak Vincic hamlesi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımıza istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan çok konuşulacak Vincic hamlesi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımıza istiyoruz

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Vincic'in atanmasını değerlendirdi. Adalı, ''Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın'' dedi.

21.02.2025 23:05  Güncelleme: 23:22
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasını değerlendiren Adalı, çok konuşulacak bir talepte bulundu.

"İYİYE GİDİYORUZ"

  • Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız.

"DERBİLERDE SLAVKO VINCIC'İ İSTİYORUZ"

Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!

"ÇOK KONUŞMAK FAYDA GETİRMİYOR"

Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla Beşiktaş'a fayda getireceğine inanmıyorum. Biz daha fazla konuştukta Türk futbolu zarar görüyor. Biz Beşiktaş olarak eşitlikten yanayız. Ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram tecavüz edelim, biz böyle bir düşüncede değiliz, olmadık da camia olarak. Çok konuşmak maalesef bazen fayda getirmiyor.

TRANSFER SÖZLERİ

Yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladık. Takım iyiye gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Planımız var. Buna bağlı olarak devam edeceğiz. Camiamız bunu bilsin. Aceleye getirmiyoruz. Takım düzeliyor, daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzdeki sezon arzuladığımız Beşiktaş'ı izleyeceğiz.

"TFF BAŞKANI DAHA İYİ BİR PLANLAMA YAPABİLİRDİ"

  • TFF Başkanı'nın Beşiktaş maçının saatinde konuşması için ne düşünüyorsunuz?

Daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk.

RICARDO VE ARROYO TRANSFERLERİ

Yavaş yavaş alışacaklar. Kolay değil. İkisine de inanarak transfer ettik. Zaman istiyor. Taraftarımız sabır gösterecek. İnşallah ilerleyen günlerde ikisini de sahada daha aktif bir şekilde göreceğiz.

TÜRK FUTBOLUNUN TEKELLEŞMESİ

  • Türk futbolunun tekelleşmeye gittiğini düşünüyor musunuz?

Öyle bir şeyin imkanı yok. Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşecek gibi bir düşüncede değiliz. Beşiktaş, her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin"

Beşiktaş\'tan çok konuşulacak Vincic hamlesi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımıza istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Farmakoloji Derneği, Serdal Adalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan çok konuşulacak Vincic hamlesi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımıza istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Sergen:
    Çok haklı, yabancı hakem olmalıdır. FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarıda 1.sırada, en çok kırmızıda 4.sırada. Bizim ligde kırmızı görmeyen FB ve Eyüp. "kaliteli yabancı hakem" FB'nin ayrıcalıklarını bitirir. Ama uefa başkanı gibi sloven olan değil. Marciniak kalitesinde yabancı hakemler varken, skandallara karışmış torpilli hakemi dünya çapında diye tanıtmak kurgudur. 76 15 Yanıtla
  • AlexArda:
    diego dur Allahını seversen zaten ortalık karışık :D:D:D:D 6sye çok hırslanıyorum ama bunları ciddiye alamıyorum ben ya olum koptum ya sen nerden çıktın ahahahahahahaa 55 8 Yanıtla
  • AlexArda:
    ciddi olursak doğru demiş aferin. her maça yabancı hakem istiyoruz tek maçlık olay değil bu 20 32 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    OHHHH SÜPER HAMLE. 11 e11NE KOYARIZ RENKLİLERE 4 40 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    NİYE SADECE 5ALATASARAY TIRSIYOR BU YABANCI HAKEMDEN. YUSFYUSUT HESABI. SALINCAK DİYENLER BEŞ POSTA ATINCA SALINCAK MEVZUSU KAKMIŞTI. YİNE BAŞLADI BİYERLERİNİZ KŞNMAYA HERALDE. 4 37 Yanıtla
  • AYDIN:
    KOC BESLEMELERI SALINCAK KONFORLU GALIBA :)) MILLI KARGALARR 27 4 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    seba baba gör kartalını senin zamanında oturmazlardı bunlar kanaryanın salıncağına görüyonmu süleyman seba uyansanda görsen kartalını 27 0 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    bjk ne zmn fb arka bahçesi olmayı seçti ne büyüklüğü nede özeliği kaldı tek avantajı salıncakta eğleniyor 23 1 Yanıtla
  • AYDIN:
    KOC GILLER SALINCAGI KANATLIGILERE BAYAGI KONFORLU GELMIŞ GUYA MILLI KARGALAR 19 2 Yanıtla
  • AlexArda:
    vejnak mli sen ne diyon salıncağı kendi kendine hatırlatıyor bi de patlicam gülmekten ahahahhahahahaah. kccak istiyor ipnniş canı çekmiş. bu arada yeri de gelmişken ferat tam bi oe sın ahahaha 12 0 Yanıtla
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