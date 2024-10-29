Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Arda Kardeşler için zehir zemberek tepki - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Arda Kardeşler için zehir zemberek tepki

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Beşiktaş, Galatasaray derbisi sonrasında TFF, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır' ifadeleri kullanılırken, TFF'ye 'Türk futbolunda değişen bir şey yok' eleştirisi yapıldı.

29.10.2024 16:42  Güncelleme: 16:50
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Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler için çok sert bir açıklama yaptı.

"DERHAL DÜDÜĞÜ ASACAKTIR"

Arda Kardeşler için, "Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!" ifadeleri kullanılan açıklamada TFF'ye yönelik ise, "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!" denildi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a yönelik ise, "Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir. Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız. Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.

Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz? Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…

Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır. Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF'yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.

Biz Beşiktaş'ız!

Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz! Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!

Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!

Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."

Beşiktaş\'tan Galatasaray, TFF ve Arda Kardeşler için zehir zemberek tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Kardeşler, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Arda Kardeşler için zehir zemberek tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (91)

  • Türk:
    Cumhuriyet'in yüz akı Galatasaray kazandı! Yine penaltımız verilmedi salıncakspormaçında! Şikeyle kötülükle şampiyon olmaya çalışan tek salıncakta kucak kucağa olanlar başaramayacak! İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla yine "CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 574 251 Yanıtla
  • Türk:
    Çukur sahnesi aklıma geldi "Kendine efendi dedirten bi vaşak varmış" :D:D:D:D:D Bir kere de GS gibi medeni olun. Kupa maçını kazandınız alkışladık. O da Barış'ın kafasına yumruk atıldı, Masuaku sert girdi kırmızı yemedi... Yine de gündem bile yapmıyoruz biz. Şikeyle kötülükle başarı elde etmeye çalışanların oyununu ALLAH bozar! İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla Galatasaray gibi oynamayı öğrenin! 419 113 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Ferhat esere a na sına kaydık 382 36 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    Beşiktaş Fenerbahçe'nin kapı kopekligini bırakıp bir takim olduğunu anlasi lazım ama tüm sponsorları koç olduğu için Fenerbahçe nin uydusu gibi algı yapıyorlar 300 116 Yanıtla
  • Türk:
    Sürekli ağlıyorlar acayip bir şey :D:D:D:D Penaltısı verilmeyen GS ama yine ağlayan bunlar :D Bir kere tebrik etmesini bilin de ülkede kaos çıkarmayın, düzgün insanlar olmadıkça ALLAH böyle yapar size. 235 92 Yanıtla
  • Türk:
    OE saksofoncuferatı nehoplattık beee :D:D:D:D 236 52 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    bak bak agababası fbyi nasılda yalıyor 164 84 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    aglamaya devam memiktas 154 89 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    EZİKTAŞ YÖNETİCİLERİ İCARDİ NİN PENALTISI VE MASUAKU NUN KIRMIZISINI HİÇ DİLLENDİRİYOR NEDEN ACABA. EZİKLİK PSİKOLOJİSİ BU OLSA GEREK 154 74 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Ferhat ve sadece Beşiktaş süzme çocukları nerdesiniz 187 39 Yanıtla
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