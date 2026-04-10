Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder\'e protesto

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-2 kazandı.

CENGİZ ÜNDER'E PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlardan oyundan çıkan Cengiz Ünder'e dikkat çeken bir tepki geldi. Siyah-beyazlı tribünler, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 77. dakikada oyundan çıkan Cengiz Ünder'i oyundan alındığı esnada ıslıkladı.

ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Mücadeleyi 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder'in yerine Kristjan Asllani oyuna dahil olurken, milli oyuncunun taraftarlar tarafından tepki görmesinin ardından üzgün olduğu kameralara yansıdı. Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in yanına giderek oyuncusunu tebrik etti.