Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Slovenya kampında takımın durumunu değerlendirdi - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Slovenya kampında takımın durumunu değerlendirdi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Van Bronckhorst, takımın iyi bir kamp geçirdiğini ve sezona hazır olmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca yeni bir sistem yaratmaya çalıştıklarını ve oyuncuların kalitesine göre sistem değişebileceğini ifade etti. Van Bronckhorst, takımın fizik gücünün istenen seviyede olmadığını ancak resmi maçlara güzel bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Ayrıca yabancı oyuncu sayısını düşürmek için çözüm arayışında olduklarını ve hedeflerinin daha çok gol atmak ve az gol yemek olduğunu vurguladı.

18.07.2024 16:29
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında takımın son durumu hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı çalıştırıcının öne çıkan açıklamaları şöyle;

"İki buçuk haftadır takımla birlikteyim. İyi bir kamp geçiriyoruz. Sezona hazır olmaya çalışıyoruz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Sistemimiz hala gelişme aşamasında. Yeni bir sistem yaratmaya çalışıyoruz. Elimizde var olan oyunculara da bağlı bu konu. Oyuncuların kalitesine göre sistem değişebilir. Her oyuncuyu sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu aynı seviyeye çekerek güçlü bir ilk on bir oluşturmayı hedefliyoruz.

Tecrübeli oyuncular takıma katıldı. Paulista iyi bir savunmacı. Rafa asist ve golleriyle önemli bir oyuncu. Ciro yıllarca Seri A'da goller atmış bir oyuncu. Rafa ve Ciro'nun gol katkısı vereceğine inanıyorum. Kadromuz geniş. Sayıyı biraz azaltmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuda gelişmeler olacaktır.

Fizik güç olarak istenen seviyede değiliz. Dünkü maçla ilgili endişem yok. Resmi maçlarımıza güzel bir şekilde hazırlanıyoruz.

Ocak ayında gelme ihtimalim vardı ama olmadı. Geçen sezon birçok hoca değişikliği oldu. Ligin zirvesinden çok uzakta kalındı. Sezonu kupayla bitirmek takım için çok önemli. Çok kısa süreler içinde hoca değiştirmek takımı mental olarak olumsuz etkilemiş. Güçlü bir takım kurmaya çalışıyoruz. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için öz güven ortaya koymak önemli.

Hoca ve futbolcu olarak birçok ülkede bulundum. Türkiye benim için yeni bir meydan okuma. Bu konuda sabırsızlanıyorum. Takımı elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Hakemin penaltı verip vermemesi benim elimde değil. Elimde olan doğru oyun ve oyuncu tercihi. İyi oynadığımız sürece penaltıya ihtiyacımız olmayacaktır. Zor maçlar da olacaktır ama ben kendi konularıma odaklanacağım.

Yabancı sayımız çok fazla. Kural gereği bu sayıyı düşürmeliyiz. Her oyuncu sahada olmak ister. Kulüp ve futbolcular adına en iyi çözümü bulmaya çalışacağız. Kadromuzu olabildiğince güçlendirmeye çalışıyoruz.

Geçen sezonki istatistiklere bakıldığında zor bir sezon yaşandığı belli oluyor. Hedefimiz daha çok gol atmak ve az gol yemek olacak. Rafa ve Ciro gol katkısı verecekleri için geldiler. Paulista savunmada bize yardımcı olacak.

Yeni sezona Süper Kupa'yla başlamak güzel olacaktır. Kupaya ulaşmaya çalışacağız. Ben bu tarz finalleri çok oynadım. Hepimiz için güzel bir fırsat olacak.

Genç oyuncularla çalışmaktan mutluyum. Gençlere şans vermek güzel bir şey. Semih daha da güçlenecek. Mustafa süre almaya başladı. Yaşına göre olgun bir oyuncu. Parlak bir geleceği var. İleride ikisini de güzel bir gelecek bekliyor.

Rafa birçok mevkide oynayabiliyor. Hücumda doğru kombinasyonu bulmamız onun için yeterli. Farklı mevkilerde oynamaya uygun oyuncularımız var. Rafa, Semih, Gedson, Muleka, Rashica, Muçi gibi güçlü oyuncularımız var. Hepsinin başka özellikleri var. Necip yıllardır bu takımda oynuyor. İdmanlarda ve maçlardaki katkısından memnunum. Rekabetin olduğu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz.

Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutluyum. İstanbul'da taraftarlarımızla buluşacağımız için heyecanlıyım. Harika bir stadımız var. Taraftarımızla birlikte güzel bir atmosfer yaratacağız. Uzun yıllar unutulmayacak çok güzel hatıralar yaratacağız."

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Slovenya kampında takımın durumunu değerlendirdi
Kaynak: DHA

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