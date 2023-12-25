 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, takımın sadece maça odaklandığını ve maçı kazanmak istediklerini belirtti. Ayrıca genç oyuncuların geleceği hakkında da konuşan Topraktepe, alt yapıdan A takıma oyuncu veren bir kulüp olduklarını vurguladı.

25.12.2023 - 23:25,
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Antalya U19 Takımı kampından geldiklerini belirterek, "1 maçlığına bize görev verildi. Buradan geri Antalya'ya döneceğiz. Takımla 2 günlük bir çalışmamız oldu. Ancak daha öncede aynı yerde çalışma imkanı olduğumuz için oyuncularımızla ilişkilerimiz iyi. Bu maçlık görev verildi ve bu maçta da şöyle bir oyun oynamak istedik. Analiz yaptık. Analizimizde yüksek toplarla, uzun toplarla ve oradan alacağı ikinci toplarla sonuçlara gitmeye çalışan bir Hatayspor gördük. Defansı biraz çekip, arkadaki boşluklardan yararlanmak istedik. Bundan da yararlandığımızı düşünüyorum. İkinci toplar çok önemliydi. İkinci topların hepsini aldığımıza inanıyorum. Oyuna girişimiz çok iyiydi. Tabii sonlara doğru takımımız biraz yoruldu. O anda değişikliklere başladım." diye konuştu.

Beşiktaş Hatayspor'u mağlup etti
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe

"SADECE MAÇA ODAKLANDIK VE MAÇI KAZANMAK İSTEDİK"

Sahadaki takımın durumuyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Topraktepe, "Buradaki 7-8 oyuncu zaten U-19 takımının oyuncusu. 2 senedir filan onların hocasıydım. Yine aynı tesiste A takımla olduğumuz için biz aynı zamanda A takımla da ilişkilerimiz yakın olduğu için arkadaşlığımız, dostluğumuz oyuncularımızla vardı. Yani 2 günlük bir sürede özel bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik." şeklinde konuştu.

Özellikle orta sahayı boşaltmak istemediklerini kaydeden Topraktepe, "Amartey'in o bölgede daha önce oynadığını biliyordum. Biz o bölgede biraz daha agresif ve daha defansif bir oyuncunun olmasını istedik. 6 numarada da şu anda takımda oynayabilecek Amartey vardı. Biz de onu tercih ettik. Bana göre görevini ve bizim istediklerimizin hepsini çok iyi yaptı. Orayı boşaltmadı. Buda hem Salih'e hem de Hadziahmetovic'e daha özgürlük verdi ve daha rahat oynadılar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Hatayspor'u mağlup etti

Genç oyuncularla ilgili de konuşan Topraktepe, "Bizim alt yapıdaki bütün oyuncularımızda bütün hocalarımızın emeği var. Semih mesela 3 seneden beri U-19'da. Onu küçük yaşta yukarı çıkardık ve bu sene A takıma yükseldi. Bugün diğer çocuklarıma çok şans veremedim maçın atmosferinden dolayı ama biz şu aralar Türkiye'de belki en çok A takıma oyuncu veren alt yapıyız. Burada aşağı da halen çok iyi oyuncular gelecek. Burada Semih'i ilk 11 oynattık, Semih'i A takıma kazandırdık. Burada gelen diğer oyunlarımın hepsi olmak üzere aşağıdan da oyuncularımız inşallah A takımda hizmet edeceklerine inanıyorum. Ben onlara güveniyorum." dedi.

HATAYSPOR CEPHESİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın puan durumundaki yeri ve teknik direktör değişikliklerine rağmen çok saygı duyulacak bir takım olduğunu söylediğini anlattı.

Beşiktaş Hatayspor'u mağlup etti
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel

Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti: "Takımı ben kurdum, planladım, herkesi getirdim, gideceklere karar verdim, benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında mağlubiyet söz konusu oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise önümüzde konuşacak, düşünecek, yorumlayacak bir yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup ona göre yol belirleyeceğiz."

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Serdar Topraktepe, Hatayspor, Beşiktaş, Basın Toplantısı, Maç, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik - Son Dakika


00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı

Son Dakika
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:36:14. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement