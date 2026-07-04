Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
04.07.2026 21:22
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Beşiktaş, Bratislava'da kondisyon antrenmanı yaptı ve yarın hazırlık maçı yapacak.

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idman, fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah yapılacak antrenman sonrasında TSİ 18.00'de MTE 1904 Sporttelep'te MTE 1904 KFT takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

FOTOĞARFLI

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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