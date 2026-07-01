Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Tamamladı
01.07.2026 14:42
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Beşiktaş, antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayıp Bratislava'ya gidiyor.

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

İdman, basına kapalı şekilde yapıldı ve toplamda 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı kamp etabı için bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gidecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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