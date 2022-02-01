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Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti - Son Dakika

Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti

01.02.2022 11:42

Beşiktaş'taki çifte kupalı sezon sonrası Galatasaray'la uzun süre görüşen Rachid Ghezzal'ın açıklamaları Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. Beşiktaş'ı 3 ay bekleten Ghezzal'ın, "Kafamda her şey çok netti" sözleriyle tepki çekti.

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcunun sezonun bitişiyle yaşanan transfer görüşmeleriyle ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Galatasaray'a transferi direkten dönen Ghezzal'ın, "Kafamda her şey çok netti. Beşiktaş'ı istiyordum. Çok şükür burada devam ediyorum" sözleri, Beşiktaş taraftarı gibi diğer takım taraflarının da tepkisin çekti.

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

Ghezzal, "Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür burada devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ghezzal hakkında yapılan yorumlar:

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı
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Rachid Ghezzal, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti - Son Dakika
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