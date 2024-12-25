Bilecik Genç Sporcular Judo\'da Başarı Elde Etti

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine bağlı 'Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarında' genç sporcular Çanakkale'de büyük başarı elde etti.

Çanakkale'de 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları'nda 4 yetenekli genç sporcular büyük başarı elde etti. Bu çerçevede; Ecrin Benlioğlu 52 kilogramda, Çilemnur Söğüt 57 kilogramda, Emrullah Çosgun 55 kilogramda, Muzaffer Buğra Sezer 90 kilogramda 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ödül ile dönen genç yetenekleri tebrik ederek, "Dereceye giren sporcular 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde Uşak'ta yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacaklardır. Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik eder, şampiyonada başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK