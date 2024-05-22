Bilecik'te düzenlenen Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Bilecik\'te düzenlenen Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Bilecik İstasyon Sentetik Sahada gerçekleştirilen Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 12 farklı şehirden 18 okulun katıldığı müsabakalarda Ankara Özel Çağlayan Erkek Anadolu Lisesi (A) birinci oldu. Ödüller, Vali Şefik Aygöl, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Beyzbol Branşı Asbaşkanı Erhan Saka tarafından takdim edildi.

22.05.2024 11:26
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Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona ererken ödüller sahiplerini buldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahada düzenlenen müsabakalara; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kırıkkale, Konya, Mardin, Nevşehir, Ordu ve Şırnak dahil toplam 12 Farklı şehirden 18 okul katılım sağladı. Okul Spor Faaliyetleri 2023-2024 Sezonu Gençler Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakalarını kazanan okul ve takımlara Vali Şefik Aygöl, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Beyzbol Branşı Asbaşkanı Erhan Saka ödülleri takdim etti. Müsabakalarda 1'inci olarak kupanın sahibi olan lise İSE Ankara Özel Çağlayan Erkek Anadolu Lisesi (A) oldu. 2'inci sırada Gaziantep Nizip Spor Lisesi (A), 3'üncü sırada Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi (A), 4'üncü sırada ise Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi (A) yer aldı. Bilecik'in ilk kez ev sahipliği yaptığı Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları hem renkli görüntülere sahne olurken hem de Bilecik'in spora her zaman kapılarının açık olduğunu gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te düzenlenen Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te düzenlenen Beyzbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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