Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul\'ün başı dertten kurtulmuyor
21.02.2026 17:38
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul\'ün başı dertten kurtulmuyor
Jake Paul, Anthony Joshua ile yaptığı maçta kırılan çenesi için ikinci kez ameliyat masasına yattı. Konu ile ilgili yorum yapan Jake Paul, ''İkinci kez ameliyat oluyorum çünkü vidalar ve plakalar gevşemeye başlamış'' dedi. Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'a nişanlısı Jutta Leerdam eşlik etti. Amerikalı boksör, Joshua ile yaptığı maçta 92 milyon dolarlık gelirin sahibi olmuştu.

Aralık ayında Anthony Joshua ile yaptığı boks maçında çenesi kırılan Jake Paul, ikinci kez ameliyat masasına yattı.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

Joshua'ya karşı aldığı nakavt mağlubiyetinin ardından Aralık ayında ilk ameliyatını olan Jake Paul, vidalarının ve plakalarının gevşemesi sonucu ikinci kez ameliyat oldu.

'YETERİNCE DİNLENMEMİŞİM'

Aylardır pipetle beslenen Amerikalı boksör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İkinci kez çene ameliyatı oluyorum çünkü vidalar ve plakalar gevşemeye başlamış. Çünkü son 2 ayda yeterince dinlenmediğim içinmiş.' ifadelerini kullandı.

JUTTA LEERDAM YALNIZ BIRAKMADI

Jake Paul'a ameliyatta nişanlısı Jutta Leerdam da eşlik etti. Hollandalı sürat patencisi olan ve geride bıraktığımız günlerde Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Jutta Leerdam, Jake Paul'ü bu zor gününde yalnız bırakmadı.

92 MİLYON DOLAR KAZANDI

Anthony Joshua ile yaptığı maçta ringde toplam 989 saniye kalan Paul'un, bu sürede 92 milyon dolar gelir elde belirtilmişti.

Anthony Joshua, Jake Paul, Ameliyat, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    iş bilenin kılıç kuşananındır 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
