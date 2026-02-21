Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul\'ün başı dertten kurtulmuyor

Aralık ayında Anthony Joshua ile yaptığı boks maçında çenesi kırılan Jake Paul, ikinci kez ameliyat masasına yattı.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

Joshua'ya karşı aldığı nakavt mağlubiyetinin ardından Aralık ayında ilk ameliyatını olan Jake Paul, vidalarının ve plakalarının gevşemesi sonucu ikinci kez ameliyat oldu.

'YETERİNCE DİNLENMEMİŞİM'

Aylardır pipetle beslenen Amerikalı boksör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İkinci kez çene ameliyatı oluyorum çünkü vidalar ve plakalar gevşemeye başlamış. Çünkü son 2 ayda yeterince dinlenmediğim içinmiş.' ifadelerini kullandı.

JUTTA LEERDAM YALNIZ BIRAKMADI

Jake Paul'a ameliyatta nişanlısı Jutta Leerdam da eşlik etti. Hollandalı sürat patencisi olan ve geride bıraktığımız günlerde Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Jutta Leerdam, Jake Paul'ü bu zor gününde yalnız bırakmadı.

92 MİLYON DOLAR KAZANDI

Anthony Joshua ile yaptığı maçta ringde toplam 989 saniye kalan Paul'un, bu sürede 92 milyon dolar gelir elde belirtilmişti.