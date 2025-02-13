Bodrum FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais ile birlikte Başakşehir'e konuk olacak. Takım, yoğun tempolu antrenmanlarla hazırlık sürecini sürdürüyor ve geçmişteki mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

13.02.2025 15:03  Güncelleme: 15:09
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SÜPER Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Bodrum FK, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sürdürüyor.

Süper Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadyumu'nda yoğun tempolu bir antrenman gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bodrum ekibi, bu kez sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

JOSE MORAIS: HEDEFİMİZ İYİ SONUÇLAR ALMAK

İyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Geçmişte olan artık geçmişte kaldı. Kısa vadede gelecekte ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Geldiğim günden beri gözlemlerim şu, 'takımın şu andaki durumunu daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz, oyuncularımın maksimum potansiyelini nasıl ortaya çıkarabiliriz?', çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Antrenmanları yapıyoruz, daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz maksimum potansiyeli ortaya çıkarıp daha iyi sonuçlar almaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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