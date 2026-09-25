Bodrum FK\'de Ajeti hamstring sakatlığı nedeniyle ilk 8 haftayı kaçırdı

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli araya 8 puana 14'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde Arnavut stoper Arlind Ajeti'ye sakatlık kabus oldu. Bodrum FK takımına 2024-2025 sezonunda Süper Lig döneminde gelen ve geride kalan senelerde takımın en istikrarlı oyuncularından olan deneyimli savunmacı yaşadığı hamstring yaralanması nedeniyle ilk 8 haftayı kaçırdı. Yoğun bir tedavi programına giren 33 yaşındaki Ajeti'nin bir süre daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Arlind Ajeti, Süper Lig'de ilk sezonunda yeşil-beyazlı formayı 29 maçta terletti ve 2529 dakika forma giydi. O sene Süper Lig'de küme düşen Bodrum FK'da Ajeti bu kez 1'inci Lig'deki takımda yer aldı ve play-offlar dahil 33 müsabakaya çıktı. 1'inci Lig'de 2956 dakika sahada kalan Ajeti 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Ajeti kariyerinde 40 kez de Arnavutluk A Milli Takımı'nda görev aldı.