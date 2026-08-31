Bodrum FK Gollerine Hasret Kaldı - Son Dakika
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Bodrum FK Gollerine Hasret Kaldı

Bodrum FK Gollerine Hasret Kaldı
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Ege derbisinde Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK, bu sezon galibiyet alamadı.

1'İNCİ Lig'de Ege derbisinde deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü galibiyete hasret kaldı. Geçen sezon Play-off yarı finaline kadar yükselen, 2024-2025 sezonunda ise Süper Lig'de boy gösteren yeşil-beyazlılar bu sezona istediği gibi başlayamadı. Oynadığı 4 maçta 1 yenilgi ve 3 beraberlik elde eden Bodrum FK, 3 puanla alt sıralara yerleşti. İlk hafta evinde Bursaspor'a 2-0 kaybeden Bodrum FK, üst üste İstanbulspor'la 2-2, Muğlaspor ve Manisa FK ile golsüz berabere kaldı. Bodrum FK Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, Manisa deplasmanında güzel bir maç izlettiklerini ifade etti.

Özellikle ilk yarıda iyi futbol sergilendiklerini belirten Yılmaz, "Skorun 0-0 olduğuna bakmayın, iki taraf da elinden geleni yaptı ve güzel maç oynandı. Biz oyuna iyi başladık. Oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi. Ancak fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu ve müsabaka 0-0 sonuçlandı. Bizim çok genç bir kadromuz var. Yavaş yavaş üstüne koyarak gidiyoruz. İki haftadır gol yemedik ama gol de atamadık. Bu sorunu çözeceğiz. Son günlerde ön hatta transferlerimiz oldu. Onlar da hazır olduğunda gol sorununu çözeceğiz. Puan durumunda da istenilen yere geleceğiz" dedi. Bodrum FK perşembe günü evinde Esenler Erokspor'la oynayacak.

BERKAY ASLAN İMZALADI

Bodrum FK transferde genç kanat oyuncusu Berkay Aslan'ı kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar Süper Lig ekibi Rams Başakşehir'de görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun kiralandığı açıklandı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Rams Başakşehir forması giyen genç futbolcu Berkay Aslan ile kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Futbol eğitimini Almanya'nın Augsburg altyapısında alan Berkay, U17 ve U19 takımlarında sergilediği performansın ardından kariyerine Rams Başakşehir'de devam etti. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Başakşehir U19 formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 12 gol kaydederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyerek ülkemizi temsil eden Berkay Aslan, U20 Milli Takımımızın 2026 Akdeniz Oyunları aday kadrosunda yer aldı ve gösterdiği başarılı performansla öne çıktı. Berkay Aslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Manisa, Bodrum, Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Gollerine Hasret Kaldı - Son Dakika

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