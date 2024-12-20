Bodrum FK Trabzon'da Puan Peşinde - Son Dakika
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Bodrum FK Trabzon'da Puan Peşinde

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor maçında 3 puan hedeflediklerini açıkladı.

20.12.2024 13:31
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- Bodrum FK, Trabzon'dan puanla dönmeyi hedefliyor

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında sahaya 3 puan almak için çıkacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdüren Bodrum FK, aktivasyon çalışmasıyla başladığı idmanı, geniş alan pas çalışması, taktik çalışmalar ve geniş alan oyunuyla tamamladı.

"Trabzon'dan puan alacağız"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzon'a galibiyet için gideceklerini ifade etti. Demirel, "Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanmamız bizim için keyifli oldu, ihtiyacımız vardı. Moral ve güven anlamında bizim için çok artı oldu. Şimdi önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Trabzon'a gideceğiz. Trabzon deplasmanları her zaman zordur her takım için. Ama bizim hedefimiz yine her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak. Her hafta daha iyi olmaya çalışan bir Bodrumspor var. İnşallah ligin ilk devresinin bitimine kadar da toplayabileceğimiz tüm puanları toplayacağız. Zorlayıcı bir atmosfer olacağını düşünmüyorum. Bence oyuncularımın da keyif alacakları bir atmosfer olacak. Ben hiçbir deplasmanda hayatım boyunca zorluk hissetmedim, sadece keyif aldım. Bu tarz maçlar biliyorsunuz senede en fazla 6-8 tane oluyor, büyük takımlarla oynadığınız maç sayısına bakarsanız. O yüzden bence herkesin keyif alacağı bir ortam olacak. Evet, zor bir deplasman. Ama böyle deplasmanlardan puan ya da puanlar alırsanız, bence bu çok keyifli bir anlam taşır. Bizim de hedefimiz, her maç olduğu gibi, bu maçtan da puan almak. Bu tarz takımların puan durumundaki yerleri, son oynadıkları maçlar ya da derbilerdeki performansları bence gerçeği yansıtmaz. Çok iyi bir kadroları var. Bize karşı da bence kazanmak için oynayacaklar. Tabii Galatasaray maçında vermiş oldukları mücadele ve son dakikalarda yedikleri gol, biraz onları demoralize etmiş olabilir. Ama biz tabii ki ne o maçı düşüneceğiz, ne bundan sonrasını düşüneceğiz. Bizim tek bir amacımız var. Bu sene Bodrum için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu maç da onlardan bir tanesi. Gidip puan ya da puanlar almaya çalışacağız" cümlelerine yer verdi.

Yeşil-beyazlı futbolcu Alfredo Kulembe Ribeiro ise Trabzonspor'un da puana ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Ribeiro, "Tarihi güçlü bir camiaya karşı oynayacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. Ama son hafta Sivas'a karşı kazanmamız da bizim özgüvenimizi kazanmamız açısından önemliydi. Bu hafta da Trabzon'a gidip, oyunumuzu sergileyip oradan alabildiğimizi almaya çalışacağız. Aslında kazanabileceğimiz maçları da kazanmadık. İyi oynayıp sonuç alamadığımız maçlar olmuştu. Ama çalışmalarımızla birlikte her gün gelişmeye devam ediyoruz. Kupada ve Sivas'a karşı aldığımız galibiyetle birlikte bir ritim yakaladık. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Maç maç bakmamız lazım. Oyunumuza devam ettiğimiz sürece önümüze de bakmaya çalışacağız, yolumuza bakacağız" şeklinde konuştu.

Bodrum FK Trabzon\'da Puan Peşinde
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Trabzon'da Puan Peşinde - Son Dakika

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