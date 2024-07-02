Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor

Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Düzce'de kamp yapacak ve 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacak.

02.07.2024 13:40
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Düzce'ye gelen yeşil-beyazlılar Topuk Yaylası'nda top başı yaptı. Oyuncularıyla toplantı yaparak sezonu açan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Yeni sezon camiamıza, Türk futboluna hayırlı olsun. Çok iyi bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyorum. Süper Lig'e hazır bir şekilde giriş yapabilmek için yoğun bir dönem yaşayacağız" dedi.

Bodrum FK, 31 Temmuz'a kadar Düzce'de çalışacak. Ege ekibi burada 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

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