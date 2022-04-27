Bolu Belediye Başkanı Özcan, Beypiliç Boluspor yönetiminin istifası sonrası konuştu - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Beypiliç Boluspor'un Kulüp Başkanı Abdullah Abat ve yönetiminin istifasına ilişkin, "Bu takım ligde kalmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Şu anda bir yönetim kriziyle karşı karşıyayız. Kaybedecek beş dakikamız bile yok." dedi.

Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Abat'ın istifasının herkesi çok üzdüğünü ve zorda bıraktığını ifade etti.

Boluspor'un kimsenin şahsi takımı olmadığını belirten Özcan, Boluspor'un sahibinin Bolu halkı olduğunu belirtti.

Herkesin üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Özcan "Hiçbir zaman bu takım sahipsiz kalmaz. Bu haber alındıktan sonra kulüp eski başkanlarımızın, yöneticilerimizin büyük kısmı beni aradılar ve dediler ki 'Başkanım biz bu takıma her şartta sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu takımın kümede kalması için herkes üzerine düşeni yapacak' mesajını verdiler." diye konuştu.

Özcan, her zaman Boluspor'u destekleyen birilerinin olduğunu da dile getirdi.

Kaybedecek zamanları olmadığına dikkat çeken Özcan, şöyle konuştu:

"Bu takım ligde kalmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Şu anda bir yönetim kriziyle karşı karşıyayız. Kaybedecek beş dakikamız bile yok. O yüzden ben belediye başkanı olarak Boluspor yönetim kurulu üyelerine Boluspor tesislerinde derhal istişare yapmak üzere toplantıya davet ettim. Bu akşam 20.30'da iftardan sonra toplantımızı gerçekleştireceğiz. Gelinen noktada ben yönetim kurulu üyelerinin başkan gibi bu zor günlerde çekip gideceğini düşünmüyorum. Onlar kalacaklar."

Bu akşam yönetim kurulu üyeleri ile yapacağı toplantıda kalan son 4 maçı idare edecek ve kulübün başarılı olabilmesi için elinden geleni yapacak bir başkanın seçileceğine inancının tam olduğunu da söyleyen Özcan, bu konuda Bolu halkının, kendisinin, Bolu Valisinin, siyaset yapan seçilmiş yöneticilerin ve bürokratların üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

-"Hakkım varsa onu helal etmiyorum"

Özcan, Abat'a da tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Benim anlayışımda şu yok, 'iyi günlerde ben başkan olayım, kötü günlerde şapkamı alıp gideyim.' Ben bu anlayışı kabul etmiyorum. Gemiyi en son kaptan terk eder. Bizim bu anlayışımız var. Ben Abdullah Abat kardeşimizin, arkadaşımızın bu yaptığını Boluluların hiçbir zaman affetmeyeceğini düşünüyorum. Benim de kendisinde bir hakkım varsa onu helal etmiyorum.

Kulübümüze geçmişte emek veren değerli başkanlarımız ve onlarla beraber yöneticimiz varsa onlara da çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler Boluspor'u seviyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Gün birlik olma günü. Gün kucaklaşma günü. Gün hep birlikte Boluspor'a sarılma günü. Şurada kaldı 4 maçımız. Herkes ben de dahil gücü nispetinde maddi manevi her fedakarlığı yapacak. Bunu biliyorum."

Açıklamasında Bolusporlu futbolculara ve taraftarlara da çağrıda bulunan Özcan, "Bu takımı bulunduğu ligde tutma için futbolcular terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Antrenmana çıkmama, şunu yapmama, bunu yapmama yok. Yok böyle bir şey. Onlar da onurlarını, şereflerini, haysiyetlerini ortaya koyacaklar kalan 4 haftada. Taraftarlarımızı da son maça kadar evimizdeki tüm maçlara davet ediyorum." dedi.