Üye Girişi
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor - Son Dakika

Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor

16.11.2021 14:02

- Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Amacımız istediğimiz sonuçla dönmek" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, milli maç arasını faydalı geçirdiklerini belirterek, Erzurumspor deplasmanından iyi futbolla beraber istedikleri sonuçla...

- Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer:

"Amacımız istediğimiz sonuçla dönmek"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, milli maç arasını faydalı geçirdiklerini belirterek, Erzurumspor deplasmanından iyi futbolla beraber istedikleri sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 13. haftasında oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı ekip, Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

"İyi bir milli maç arası geçirdik"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve oyuncularının çalışmasından memnun olduklarını belirterek, "Milli arasını geride bırakıyoruz. Ben bu aralardan çok memnun değilim. Takım çok bölünüyor. Milli takıma giden oyuncularımız var. Sakat oyuncularımız var. Tam kadro olarak aslında ikinci haftanın son 1-2 günü çalışma imkanı buluyoruz. Ama genel olarak da bizim teknik heyet olarak beklediğimiz günler. Önümüzde çok yoğun bir buçuk aylık bir süreç var. Bu süreç öncesi artık son yoğun antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel anlamda son yüklemelerimizi yaptık. İyi bir milli maç arası geçirdik. Oyuncularımın çalışmasından son derece memnunum. Sezon başından beri antrenman performansı olarak çok iyi bir performans gösteriyorlar. İki tane sakat oyuncumuz var. Onun dışında milli takımdan dönecek oyuncularla beraber yarından itibaren tam kadro çalışacağız" dedi.

"Başaracak gücümüz var"

Erzurumspor maçını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzde zor bir maç var. Rakibimiz de bu ligin iyi takımlarından. İç saha performansı da oldukça iyi. Oynadıkları 6 maçın 5'ini kazanan bir takım. Ama biz de iyi takımlara karşı daha iyi oynayan bir ekibiz. Biz de oyunumuzu her geçen hafta geliştiriyoruz. Amacımız oradan iyi futbolla beraber istediğimiz sonuçla dönmek. Bunu başaracak da gücümüz var" şeklinde konuştu.

"Puan farkları hala çok az"

Ligde puan farklarının az olduğunu söyleyen Reha Erginer, "Biz daha üst sıralarda olabilirdik. İlk 6 yada 8'in içerisinde olabilirdik. Bazı maçlarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Eğer oynadığımız oyun bize bir ışık vermese şu durumda daha karamsar bir bakış açısıyla bakabilirdik ama bizim öyle bir pozisyonumuz yok. Lig sanırım devrenin sonlarına doğru şekillenecek. Çünkü puan farkları hala çok az" ifadelerini kullandı.

Reşmen: "İyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz"

Boluspor'un başarılı savunmacılarından Erkam Reşmen, iyi bir takım olduklarını dile getirerek, "Biz iyi bir takımız. Kondisyonumuz ve sezon başı yüklemelerimiz de çok iyi geçti. Ama bu aralar bize fazla geldi. Bu hafta çalışmalarımıza iyi başladık. İyi bir takımla oynayacağız. Ama biz de iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Bizim için kolay olmayacak ama biz iyi takımlara karşı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Erzurum'la kafa kafaya çarpışacağız. İnşallah puan yada puanlar alarak döneriz" şeklinde konuştu.

Dursun: "Her şey iyi gidiyor"

"Lig bizim için beklediğimizin altında olabilir çünkü bizim takım gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu" diyen 22 yaşındaki Abdurrahim Dursun ise şöyle devan etti:

"Bence her şey iyi gidiyor. Hocamızın istediklerini sahada yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz tabi ki de var. ama eksiklerimizi bilerek ve görerek çalışıyoruz. Şu anda da zor bir periyoda giriyoruz. Bir ay içinde 4 tane maç oynayacağız. Eğer buradan çok iyi puanlar alırsak kendimizi play-off'a atmanın peşindeyiz."

Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor
Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor

Erzurumspor Kulübü, Reha Erginer, Boluspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş 15:04 Ferdi Özbeğen'in yeğeni dedikodu yüzünden cinayete kurban gitmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Profilo resmen iflas etti 14:51 Profilo resmen iflas etti
Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamada bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir 14:46 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamada bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı 14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap 14:05 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı 13:57 Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri
15:04 Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti
14:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir
14:55 Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu
14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
14:50 Profilo resmen iflas etti
14:45 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamada bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir
14:41 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!         
15:16
Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti         
15:04
Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu         
14:55
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!         
14:09
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 15:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Boluspor, Erzurum deplasmanından 3 puan hedefliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement