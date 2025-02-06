Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-1 Mağlup Oldu

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Galatasaray\'a 4-1 Mağlup Oldu

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçında kendi sahasında Galatasaray'a 4-1 yenildi. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Boluspor, karşılaşmada sadece 1 gol atmayı başardı.

06.02.2025 18:29  Güncelleme: 18:30
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Mutlu YUCA/BOLU,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran

BOLUSPOR: Kubilay, Ali (Dk.69 Fethi), Kaan, Oulare(Dk.69 Aleksic), Onur, İshak(Dk. 81 Enes), Eren, Liço, Siraçhan(Dk.57 Jefferson), Mukairu(Dk.57 Anıl), İskandarli

GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Abdulkerim, Berkan, Yusuf, Torreira(Dk 87 Berat), Efe(Dk.65 Kaan ), Eyüp(Dk.80 Gökdeniz), Ahmed(Dk.87 Kadir), Morata(Dk.80 Mertens)

GOLLER: Dk 12 İskandarli (Boluspor) Dk. 21 Morata, Dk. 43 Eyüp, Dk. 73 Yusuf, Dk. 74 Ahmed (Galatasaray)

SARI KART: Efe, Metehan (Galatasaray) Oulare, Liço, Eren (Boluspor)

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçında kendi evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

12'nci dakikada Siraçhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İskandarli topu ağlara gönderdi.1-0

21'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Morata takımının ilk golünü kaydetti. 1-1

33'üncü dakikada Yusuf'un ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Kubilay son anda çeldi.

43'üncü dakikada ceza sahası dışından Eyüp'ün çektiği şut ağlara gitti. 1-2.

İlk yarı sonucu 1-2

70'inci dakikada topla ilerleyen Yusuf'un sert şutunu kaleci Kubilay kurtardı.

73'üncü dakikada ceza sahası içerisinde rakip takımdan dönen topu önünde bulan Yusuf takımının 3'üncü golünü attı. 1-3

74'üncü dakikada sol kanattan Ahmed'in çektiği şut ağlara gitti. 1-4

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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