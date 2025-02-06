Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Galatasaray\'a 4-1 Mağlup Oldu

Mutlu YUCA/BOLU,
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran
BOLUSPOR: Kubilay, Ali (Dk.69 Fethi), Kaan, Oulare(Dk.69 Aleksic), Onur, İshak(Dk. 81 Enes), Eren, Liço, Siraçhan(Dk.57 Jefferson), Mukairu(Dk.57 Anıl), İskandarli
GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Abdulkerim, Berkan, Yusuf, Torreira(Dk 87 Berat), Efe(Dk.65 Kaan ), Eyüp(Dk.80 Gökdeniz), Ahmed(Dk.87 Kadir), Morata(Dk.80 Mertens)
GOLLER: Dk 12 İskandarli (Boluspor) Dk. 21 Morata, Dk. 43 Eyüp, Dk. 73 Yusuf, Dk. 74 Ahmed (Galatasaray)
SARI KART: Efe, Metehan (Galatasaray) Oulare, Liço, Eren (Boluspor)
1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçında kendi evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.
12'nci dakikada Siraçhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İskandarli topu ağlara gönderdi.1-0
21'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Morata takımının ilk golünü kaydetti. 1-1
33'üncü dakikada Yusuf'un ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Kubilay son anda çeldi.
43'üncü dakikada ceza sahası dışından Eyüp'ün çektiği şut ağlara gitti. 1-2.
İlk yarı sonucu 1-2
70'inci dakikada topla ilerleyen Yusuf'un sert şutunu kaleci Kubilay kurtardı.
73'üncü dakikada ceza sahası içerisinde rakip takımdan dönen topu önünde bulan Yusuf takımının 3'üncü golünü attı. 1-3
74'üncü dakikada sol kanattan Ahmed'in çektiği şut ağlara gitti. 1-4
Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyeti ile sona erdi.
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