Boşanma aşamasındaki eşinden hakem Hakan Ceylan için bomba iddia! Ali Koç da aynı isimleri işaret etmişti

Eski MHK Başkanı Lale Orta ile kendisini aldattığı iddiasıyla hakem eşi Hakan Ceylan'a boşanma davası açan Leyla Ceylan, bomba açıklamalarda bulundu. Leyla Ceylan, eşi ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya eski tarihli sahte sağlık raporu verdiğini iddia etti.

"SAĞLIK RAPORLARINI ESKİ TARİHLİ ALDILAR"

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Leyla Ceylan yaptığı açıklamada, "FIFA, liste için Türkiye'den 3 hakem ismi istiyor. Sonra FİFA'ya VAR hakemi, video hakemi gönderiyorum sana diye 3 isim veriliyor. Türkiye'nin kontenjanı 3 kişi. Şimdi bu isimler verildikten sonra FIFA'nın verdiği tarihler arasında gönderilen hakem listesindeki isimlerin sağlık kurulu raporu almasını istiyor. Ancak isimleri verilen hakemler bu tarihi kaçırıyor. Bu hakemler arasında Hakan Ceylan da var. Bütün hakemlerin atamasını yapan, Ali Koç'un 'İzmirli bir grup var, terör estiriyorlar' dediği grupta Tolga Özkalfa var. Ondan sonra Tolga Özkalfa'yla Alper Ulusoy konuşuyor. Ulusoy da VAR hakemlerinin en kıdemlisi. İkinci sırada da eşim Hakan geliyor. Hakan diyor ki; 'Alper bizi FIFA yapacaklar.' O da 'Sağlık raporu şeyimizi kaçırdık' diyor. Hakan da, 'Sen sus' diyor. Bunlar sağlık raporlarının hepsini başvuru tarihi geçtikten sonra eski tarihli alıyor. Ali Koç zaten bu isimleri vermişti. Koray Gençerler'in adını veriyor. Hakan'ın adını veriyor, bir de Alper'in adını veriyor. Hepsi doğru." dedi.

"ONLARIN BÜTÜN POZİSYONLARINA HAKAN MÜDAHALE EDİYOR"

Hakan Ceylan'ın yayınlara da müdahale ettiğini söyleyen Leyla Ceylan, "Alİ Koç, Hakan Ceylan'ın adı ve İzmirli grup var diyor, yayıncı kuruluşa giden gelen görüntülerin içinden seçiyor diyor. Özellikle de Trio programında oradaki pozisyonlara müdahale ediyor diyor. O da doğru. Bülent Yıldırım ile Deniz Çoban vardı geçen sezon programı yapan. Gerçekten telefon kayıtlarında da ya çıkar ya çıkmaz bilmiyorum. Whatsapp'dan da konuşmuş olabilirler, onların bütün pozisyonlarına buradan Hakan müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Leyla Ceylan'ın açıklamaları şöyle:

"GÖRÜNTÜYÜ ALIP KENDİSİ GÖNDERİYOR"

Lale Orta, Hakan'ın VAR odasında maçı sırasında içeri giriyor, görüntüleri alıyor, aldığı görüntüleri de direkt olarak yayıncı kuruluşa gönderiyor kendisi. Çünkü bir önceki sezon kendisi Trio programında çalışıyordu. Orada görevliydi. O Trio'yu 3 kişi sunuyor. Onlardan bir tanesi oydu. O yüzden onlarla da ilişkisi iyi olduğu için direkt olarak görüntüyü alıyor ve kendisi gönderiyor.

"HERKESİN TANIDIĞI 2 GAZETECİYE HABER YAZDIRIYORLAR"

Fenerbahçe'nin bir maçı. Koray Gençerler var. Lale Orta gitmiş almış, Hakan mı vermiş diyor Ali Koç. Çünkü orada benim bildiğim kadarıyla Hakan VAR hakemi. Öteki de Koray Gençerler. O yüzden zaten Hakan ile Lale Orta'nın arasında dedikodu çıkıyor. Bunlar diyorlar ki Hakan verdi bu görüntüyü. Evet eşim Hakan veriyor. İki tane gazeteci arkadaşları var. Sürekli bunlarla beraber, kendi kafalarına göre menfaatlerine gire istedikleri haberleri bunlara yazdırıyor. Bu gazetecileri herkes tanıyor. Bu da biliniyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Hakem camiasında 'İzmir gruplaşması' diye bir şey var. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler'in dikkatli takip edilmesi gereken isimler olduğu söyleniyor. İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Her şeyin monitörü bunlarda olduğu için istediği hakemleri ilerletebiliyorlar, geri çekebiliyorlar. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını aklayıcı pozisyonlarla örtebiliyorlar." demişti.