Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, "Fenerbahçe'nin şampiyonluklar kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı her maçı kazanmak için oynaması ve hak ettiği tüm kupaları kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı bütün turnuvalarda şampiyonluğu hedeflemesi gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Bruma, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Bruma, "Kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Ne mutlu ki şu anda buradayım. Takım antrenmanlarına en kısa sürede katıldığım için mutluyum. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sene gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var. Burada çok iyi bir şekilde karşılandım. Zaten daha önce Türkiye'de oynamıştım. Takım arkadaşlarımın bazılarını da daha önceden tanıyordum. O yüzden aslında kendimi evime dönmüş gibi hissettim. Şimdi çok çalışmamız gerekiyor. Tabii ki yılın bu dönemi kolay değil ama elimizden gelenin en iyisini yapıp, sıkı bir şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.