Bucaspor 1928\'den Kötü Haber

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren sonuncu Bucaspor 1928, deplasmanda Play-Off hattında yer alan İnegölspor 'a 4-0 yenilerek umut tüketirken, teknik direktör Özcan Sert ise trafik kazası geçirdi. İnegöl'den dönüş yolunda ciddi bir kaza yaptığını açıklayan Özcan Sert, "İnegölspor ile oynayıp kaybettiğimiz maçın üzüntüsünü derinden yaşarken eve dönüş yolunda ciddi bir trafik kazası geçirdim. Çok şükür sağlığımız iyi. Öğrenip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.

Takımın durumunu da değerlendiren Sert, "Zor zamanında Bucaspor adının büyüklüğünü bilerek ve büyük taraftarını mutlu etmek için buraya geldik. Onları mutlu edemediğimiz her gün için kendilerinden özür dilerim. Neredeyse tamamı geçen sezon U19 oynayan, 26 maçta 13 puan alan, son 11 maçında 4 puanı olan bir takımı kısa bir periyotta ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyor olsak da 2 maç itibarıyla başarılı olamadık. Bu çocuklar bu kulübün geçmişi, bugünü ve daha önemlisi yarınlarıdır, yarınlarda başarmak için bu çocuklara sahip çıkalım. Eminim onlar da kalan maçlarda çok daha iyi performanslar göstereceklerdir. Bugün ve bundan sonra olacak tüm mağlubiyetlerde hocaları olarak tüm sorumluluk bana aittir" dedi.