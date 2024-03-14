Bursa\'da Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu\'nun temeli atıldı

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Bursa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temeli törenle atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş öncülüğünde spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Atatürk Spor Salonu'nun yıkıldıktan sonra yerine yenisinin projelendirilmesi ve yapımına başlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bak, kendisinin de eski salonda birçok anısının olduğunu dile getirdi.

Bursa'nın bir spor kenti olduğunu kaydeden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'ya da şehrin merkezinde böylesine güzel bir spor salonu yakışır. Başkan'a teşekkür ediyoruz. Tüm tezviratlara rağmen 'Atatürk'ün ismini kaldıracaksınız, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız' demelerine rağmen biz iş yaparız. Lafla peynir gemisi yürümez, işlerle yürür. Dolayısıyla biz hep iş yaparız, hizmet yaparız, eser üretiriz. Türkiye'nin dört bir yanında eserlerimiz var. Bursa'da da çok eserlerimiz var. Bunları Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bey ile beraber, diğer belediye başkanlarımızla beraber yaptık. Kazandırdığımız tesisler ortada."

Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını vurgulayan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 22 yılda yapılan eserler ortada. Malumunuz yapılan stadyumlar, devasa spor salonları, yüzme havuzları, atletizm tesisleri, inanılmaz tesisler var. Binlerce tesis yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Eskiyen tesisleri de yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, 1972'de yapılan Atatürk Spor Salonu'nun ömrünü tamamladıktan sonra yıkıldığını, yeni salonun Bursa Büyükşehir Belediyesince 3 bin 100 kişi kapasiteli projelendirildiğini aktardı.

Bakanlık olarak yerel yönetimlerle önemli işlere imza attıklarına değinen Bak, şunları anlattı:

"Türkiye çapında 22 yılda olimpik ve yarı olimpik olmak üzere yaklaşık 700 yüzme havuzu yapıldı, 100 tanesi de devam ediyor. Peki ne oldu? Burada bu ülkenin çocuklarına, 10 milyon çocuğuna yüzme öğretildi. Uluslararası alanda başarılı sporcular çıkmaya başladı. Çocuklarımız başta alkol, uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutuldu. Buradan ailelere tekrar sesleniyoruz: Bu tesislere anneler, babalar nineler, dedeler, çocukları alıp getirin. Torunlarınızı alıp getirin. Alkolden, kötü alışkanlıklardan, kötü akımlardan uzak tutalım. Buradan başarılı sporcular çıksın."

Bak, ilkokul 3'üncü sınıflardaki 4 milyon öğrenciyi yetenek taramasından geçirdikleri bilgisini vererek, "Buradan çeşitli branşlara yönlendirdik. Yeteneğine göre yönlendiriliyor. Türkiye'de spor devrimi devam ediyor. Her yerde eserler var. Bu eserleri belediyelerimizle beraber yapıyoruz. Eser üretmeye, bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Belediyecilik hizmet işidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da partisinin kadrolarının gençler için en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Hizmet bizim işimiz. Biz temel atarız. Bina yaparız, açarız. Başkaları bizim yaptığımız işin 10 katı konuşurlar ama yüzde 1'i kadar iş yapmazlar. Laf başkasının, iş bizimdir. Onun için sizden ve ailelerinizden istirhamım Bursa'da hangi partiye oy veriyor olursa olsun, hangi partiye mensubiyet hissediyor olursa olsun bütün vatandaşlarımıza şunu altını çizerek hatırlatmak isterim ki gerçekten belediyecilik hizmet işidir. Biz bazen bir araya geliriz. Zannedilir ki acaba burada çay kahve içiyorlar, ne konuşuyorlar. İnanın başka bir şey konuşmuyoruz. Yani başka bir şeye zaman kalmıyor. Bursa'ya daha fazla ne yapabiliriz? Gençlerimize daha fazla neler yapabiliriz? Hükümet, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyemiz işbirliğiyle hizmeti nasıl çoğaltırız? Gençlerimizin ailelerinin, bütün Bursalıların hizmetine nasıl veririz? Bunun çabası içindeyiz."

Ala, 31 Mart seçimlerine değinerek, "Sandıktan öyle bir sonuç çıkacak ki önümüzdeki dönemde de bu kardeşlerim yola beraberce devam edecekler ve hizmetlerin de daha iyisini, daha fazlasını, daha güzelini milletimizle, gençlerimizle hep birlikte buluşturacağız." diye konuştu.

"Burada nice sportif başarıya hep birlikte tanıklık edeceğiz"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bu tesisin salon sporlarında Bursalılara önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Atatürk Spor Salonu'nda nice sporcuların ter döktüğünü kaydeden Demirtaş, "Geçen süre zarfında ekonomik ömrünü tamamlayan salonumuzun risk raporları doğrultusunda yıkımı gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından aynı yerde aynı adla yapılacak olan spor salonunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla 250 kişilik yarı olimpik yüzme havuzunu da ilimize kazandırmış olacağız. Burada nice sportif başarıya hep birlikte tanıklık edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise genç nesillerin spora ilgisini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Aktaş, "Sporu sadece futbolla kısıtlı saymayıp tüm spor dallarıyla Bursa'mızı buluşturmak en büyük hayalimiz. O yüzden de farklı ihtisas konularında spor salonları yaptık ve bugün Bursa düne göre çok daha güçlü." dedi.

Atatürk Spor Salonu'nun projesini yarışmayla belirlediklerini aktaran Aktaş, "Yenilemek üzere yıkımını gerçekleştirdikten sonra akla hayale gelmeyecek tezviratlar yaptılar. Bu zihniyeti çok iyi biliyoruz. Sanki o salon eskimemiş, sağlam bir salonu yıkıyormuşuz gibi. Atatürk isminden dolayı burayı yıktığımızı ifade ettiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç kimsenin tekelinde değil. Biz Atatürk'e de sahip çıkıyoruz, ceddimiz Osman Gazi'ye de Orhan Gazi'ye de sahip çıkıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla spor salonunun temeline ilk harç döküldü.

Törene, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda sporcu katıldı.