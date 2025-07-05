Bursa\'da Geleneksel Okçuluk Heyecanı

11 ilden 756 sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri Bursa'da nefes kesti. Kıyasıya yarışan kemankeşler, Türkiye Şampiyonası bileti için hedefi ıskalamadı.

2025 Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Konya ve Mersin olmak üzere 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Bursa'da Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda gerçekleştirilen bölge elemelerine 11 ilden 756 sporcu katıldı. Elemelerde 530'un üzerinde katılımla Bursa başı çekti. Pazar gününe kadar devam edecek bölge elemelerinde, minikler ve küçükler kategorisinde yarışan sporcular, Kütahya'daki finallere gitmeye hak kazanmak için kıyasıya mücadele ederken gençler ve büyükler kategorisindeki sporcular da Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası için ter döktü.

Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ertan Taşkın, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Bizim için bayram niteliği taşıyan günlerden biri bugün. Çocuklarımız da çok neşeli. Geleneksel Okçuluğu ileriye taşıyacak arkadaşlarımızı görmek bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Dolayısıyla çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımızla ve çevre illerden gelenlerle buradayız. Herkesin mutlu olduğu sonuçlar diliyoruz ama en güzeli bütün okçuların burada geleceğe umut vadeden biçimde olmaları. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan, "Buradan 11 ilden 756 sporcunun katılımıyla 2 gün olmak üzere Geleneksel Türk Okçuluğu branşında 8 kategoride müsabakalar gerçekleştiriyoruz. Bu müsabakaların sonunda finale kalan sporcularımız minikler ve küçükler kategorisi sporcuları Kütahya'da, gençler ve büyükler Sivas'ta Türkiye şampiyonasına gidecekler. Tabi Bursa payitaht bir şehir. Sadece Bursa'da 530'un üzerinde sporcunun katılım gösterdiğini görüyoruz. Bu da Bursa için büyük bir avantaj. Şu anda Geleneksel Türk Okçuluğu lisanslı 2 binin üzerinde sporcumuz var. Her yıl sayımız katlanarak devam ediyor. Bursa'da 3 yıl önce yaptığımız müsabakalarda 200 sporcu ile başlamıştık, bu yıl 500 sporcuyu geçtik. 2019 yılında federasyonumuz kurulduğunda 350 olan sporcu sayısı şu anda 2 binin üzerine çıktı" ifadelerini kullandı. - BURSA