Bursa'nın Genç Pilotu Can Özkurt Şampiyonluğa Koşuyor - Son Dakika
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Spor

Bursa'nın Genç Pilotu Can Özkurt Şampiyonluğa Koşuyor

Bursa\'nın Genç Pilotu Can Özkurt Şampiyonluğa Koşuyor

Oto tamircisi Can Özkurt, 2024 Extreme Kupası'nda üç yarış birinciliğiyle Türkiye şampiyonluğu peşinde.

08.11.2024 12:22
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Bursa'da oto tamircisi olan genç pilot Can Özkurt, yıllar süren çabaların sonucunda tasarladığı araçla 2024 Extreme Kupası'nda, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen yarışları 1. sırada tamamlayarak, Türkiye şampiyonluğuna koşuyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) çatısı altında gerçekleştirilen yarışlar nefes kesmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen yarışlarda ekiplerin çamur havuzlarını ve zorlu engelleri aşmaya çalıştığı anlar heyecan dolu renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan Otosansit'te otomobil servisi olan Can Özkurt, yıllar süren çabalarının sonucu tasarladığı araçla, Extreme Kupası yarışlarını üst üste birinci tamamlayarak ilginç bir başarıya imza attı. Sezon boyunca İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen, binlerce doğa ve spor tutkunun merakla takip ettiği yarışları lider tamamlayan Can Özkurt - Seyfullah Tahir sezonun son yarışını da lider tamamlayarak Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor.

2024 Extreme Kupası, 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Bolu'da düzenlenecek yarışla sona erecek.

Küçük yaştan itibaren tamirciliğe ve doğa sporlarına olan tutkusunu ifade eden pilot Can Özkurt, "Türkiye'de Off- Road yarışlarını takip etmeye başladığımızda, 'Biz nasıl bir araç yapabiliriz ve yarışabiliriz?' diye düşündük. Beş yıl önce, sıfırdan başlamak için bir araç aldık. İlk olarak motorunu, şanzımanını ve frenlerini değiştirdik. Ardından dış tasarımını yeniden şekillendirdik. Yarışlara katılabilmek için gerekli güvenlik donanımlarını ekledikten sonra, daha güçlü ve sağlam bir araç yapmanın yollarını araştırmaya başladık. Çünkü rakiplerimiz, yurt dışından ithal ettikleri parçalarla araçlarına farklı özellikler kazandırıyordu. Biz ise kendi ürettiğimiz daha güçlü aktarma organları ve dayanıklı diferansiyellerle aracımızı tamamladık. Aracı geliştirmemiz yaklaşık 5 yıl sürdü. Her yarış bize farklı bir deneyim kazandırıyor. Hem kendimizi hem de aracımızı geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana doğa sporlarına merakının olduğunu aktaran başarılı pilot Can Özkurt, çocukluğunun Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Köyü'nde geçtiğini hatırlatarak, "Doğal güzelliklerle çevrili köyümüzde özellikle kışın köydeki evimize gitmek bizim için aştığımız engeller bizim için doğal bir parkur gibiydi. Off-Road'a olan merakım böyle başladı. Babam ile birlikte yarışırken; 2022 yılında, bu aracın co-pilot koltuğunda ilk Türkiye şampiyonluğumu kazandım. 2023 yılında pilot olarak yarışmaya başladım ve sezonu üçüncülükle tamamladım. Bu sezon ise hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok zorlu yarışlar geçirdik, bazı engeller gerçekten tüm ekipleri zorluyor ve birçok ekip tüm parkurları tamamlayamıyor. Türkiye bu alanda her geçen gün gelişiyor, doğa sporları alanında oluşturulan parkurların kalitesi ve organizasyon süreçleri için tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Geride bıraktığımız dört yarışın üçünden birincilikle ayrıldık ve son yarışa lider olarak gidiyoruz. İnşallah, yolun sonu şampiyonluk olur ve kısıtlı imkanlarla ürettiğimiz aracımızın gücünü tüm Türkiye'ye gösterme fırsatımız olur" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa'nın Genç Pilotu Can Özkurt Şampiyonluğa Koşuyor - Son Dakika

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