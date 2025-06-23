Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk - Son Dakika
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Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

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Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona\'dan sonra ilk
23.06.2025 11:18
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Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona\'dan sonra ilk
Haber Videosu

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta gösterdiği performansla adından övgüyle bahsettiriyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'un Fas ekibi Wydad'ı 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Kenan, maçın oyuncusu seçildi. İtalyan basını, Kenan'ın performansını övgü dolu sözlerle yorumladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Juventus ile Wydad karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus, 4-1'lik skorla kazandı. Fas ekibi Wydad'a 2 gol atan Kenan maçın oyuncusu seçilirken İtalyan basınında da milli futbolcu hakkında övgüyle bahsedildi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan temsilcisi Juventus, Fas ekibi Wydad'ı 4-1 mağlup etti. Maçta iki gol atan Kenan Yıldız, maçın oyuncusu seçildi. Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında övgü dolu sözlerle yorumlandı.

İşte milli oyuncu için atılan manşetler;

ANSA: "Dünya klasında bir Yıldız, Fas temsilcisi Wydad'ı 4-1 yenen ve Al Ain'e karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda tam puana ulaşan Juventus'a liderlik ediyor. 10 numara, 'maçın adamı' ve aynı zamanda turnuvanın en golcü oyuncusu."

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Sport Mediaset: "Kenan Yıldız'ın yıldızı Amerika'da parlıyor: Dünya Kupası'nın yüzü o. Kenan Yıldız iki maçta mutlak bir kahraman olarak sahnenin merkezinde yer aldı. 2005 doğumlu oyuncu, Al Ain'e karşı attığı harika golü Wydad Casablanca'ya karşı gösterdiği süper performansla tekrarladı ve Juventus'u son 16'ya taşıdı. Türk şu anda bu Kulüpler Dünya Kupası'nın yüzü, golleri ve sıra dışı oyunlarıyla itici bir güç."

Sky Sport İtalya: "Sahadaki en iyi oyuncu Yıldız'dı: İki gol atan Türk, MVP oldu."

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Corriere della Sera: "Yarı orta saha oyuncusu, yarı forvet, her zaman oyunun merkezinde. Rakibe kendi kalesine gol attırdı. İkinci golde koordinasyon ve yaratıcılıkla bir vuruş yaptı. Üçüncüsünde ise tekniğiyle aldattı, top sürüşü ve vuruşuyla golü attı."

Eurosport İtalya: "Olağanüstü. İki buçuk gol. Maçın kilidini açan oyunu: Thuram ile bir pas alışverişi ve Juventus'u öne geçiren bir şut. Sonra 2-0'ı getiren hüner: Harika bir gol. İkinci yarıda soldan ısrar etti ve harika bir dönüşle üçüncü golü atıyor. Ustaca."

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Tuttosport: "Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'un mutlak kahramanı haline geldi. Türk yetenek, Al Ain ve Wydad'a karşı ilk iki mücadelede taraftarları büyüledi, 2 gol attı. Bu performansı onu turnuvanın en çok gol atanlar sıralamasında da uçuruyor. Kenan Yıldız'ın performansı inanılmaz bir tesadüfle de süslendi. Kenan Wydad'a attığı iki gol sayesinde, 22 Haziran 1986'da İngiltere'ye karşı bunu başaran Maradona'dan bu yana FIFA'nın düzenlediği (Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası) turnuvalarda iki gol atan ilk 10 numara oldu."

Kulüpler Dünya Kupası, Kenan Yıldız, Juventus, İtalya, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar:
    önemli olan 20 maç oynayıp 2 maçta performans göstermek değil performansını tüm maçlara yansıtmalı 9 17 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Kenan genç ve iyi bir yetenek ancak çok fazla abartıyoruz bu abartılar onuda olumsuz etkiliye bilir milli takımdaki başarısı da ortada onun için çok fazla abartmaya gerek yok 11 11 Yanıtla
  • yol yolcu :
    yanlışım yoksa 3 gol armıştı.. neyse özetlere bir daha bakayım.. 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yok daha neler Maradona heee böyle komik şeyler yazıpta güldürmeyin adamı 0 0 Yanıtla
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