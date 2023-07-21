Antrenmanlardaki performansıyla şimdiden Real Madrid teknik ekibini büyüleyen Arda Güler için hocası Carlo Ancelotti, açıklamada bulundu. Genç yıldızın kalitesinden bahseden İtalyan hoca, "Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yakından ilgileniyor. Dünyaca ünlü hoca, geçtiğimiz günlerde genç yıldıza İspanyolca öğretirken görüntülenmişti.
İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız için özel bir antrenman programı hazırlatan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'in kilo almasını ve güçlenmesini istiyor.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'in hocası Ancelotti, yere göğe sığdıramadığı Arda Güler için taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz - Son Dakika