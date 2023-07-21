Real Madrid'in hocası Ancelotti, yere göğe sığdıramadığı Arda Güler için taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

Antrenmanlardaki performansıyla şimdiden Real Madrid teknik ekibini büyüleyen Arda Güler için hocası Carlo Ancelotti, açıklamada bulundu. Genç yıldızın kalitesinden bahseden İtalyan hoca, "Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İSPANYOLCA ÖĞRETİYOR

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yakından ilgileniyor. Dünyaca ünlü hoca, geçtiğimiz günlerde genç yıldıza İspanyolca öğretirken görüntülenmişti.

KİLO ALARAK GÜÇLENMESİNİ İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız için özel bir antrenman programı hazırlatan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'in kilo almasını ve güçlenmesini istiyor.

İLK SINAVI MILAN KARŞISINDA

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.