Real Madrid'in hocası Ancelotti, yere göğe sığdıramadığı Arda Güler için taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz - Son Dakika
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Real Madrid'in hocası Ancelotti, yere göğe sığdıramadığı Arda Güler için taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

21.07.2023 10:25

Real Madrid teknik ekibini etkileyen Arda Güler hakkında konuşan Carlo Ancelotti, genç yıldızın kalitesinden bahsederek Real Madrid taraftarlarının onu seveceğini düşündüğünü söyledi. Ancelotti ayrıca Arda Güler ile İspanyolca çalıştığını ve kilo alarak güçlenmesini istediğini belirtti.

Antrenmanlardaki performansıyla şimdiden Real Madrid teknik ekibini büyüleyen Arda Güler için hocası Carlo Ancelotti, açıklamada bulundu. Genç yıldızın kalitesinden bahseden İtalyan hoca, "Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İSPANYOLCA ÖĞRETİYOR

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yakından ilgileniyor. Dünyaca ünlü hoca, geçtiğimiz günlerde genç yıldıza İspanyolca öğretirken görüntülenmişti.

Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

KİLO ALARAK GÜÇLENMESİNİ İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız için özel bir antrenman programı hazırlatan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'in kilo almasını ve güçlenmesini istiyor.

Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

İLK SINAVI MILAN KARŞISINDA

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.

Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz
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Son Dakika Spor Real Madrid'in hocası Ancelotti, yere göğe sığdıramadığı Arda Güler için taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'in hocası Ancelotti, yere göğe sığdıramadığı Arda Güler için taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz - Son Dakika
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