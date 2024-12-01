Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Kayserispor\'u 3-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Emrecan ve Ali Sowe kaydetti, Kayserispor'dan Bahoken kırmızı kartla oyundan atıldı.

01.12.2024 18:17  Güncelleme: 18:19
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Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Mithat (Dk. 87 Eray), Olawoyin, Papanikolau, Ghezzal (Dk. 84 Benhur), Varesanovic (Dk. 69 Muhammed), Emrecan Bulut (Dk. 84 Zeqiri), Ali Sowe (Dk. 84 Jurecka)

KAYSERİSPOR: Onurcan, Gökhan (Dk. 45 Mane), Attamah, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Bourabia (Dk. 45 Baran), Kartal, Ali Karimi (Dk. 70 Ackah), Bahoken, Boa Morte (Dk. 70 Nazon).

GOLLER: Dk. 41 Emrecan, Dk. 71, Dk. 81 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Bahoken (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Morte, Kartal, (Kayserispor)- Papanikolaou, Grbic, Ali, Mithat, (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4'üncü dakikada sağ kanattaki Varesanovic'in havada ceza sahasına gönderdiği topa, kafayla vuran Ali Sowe'un şutunu kaleci Onurcan kurtardı. Oyun alanında dönen topu savunma kontrol etti.

19'uncu dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Bahoken'in sol kanada gönderdiği derinlemesine pasında topa gelişine vuran Morte'nin şutunda top direğin solundan dışarı çıktı.

32'nci dakikada Ghezzal'ın sağ kanatan ceza sahasına havadan gönderdiği pasta arka direkte yükselip topa vuran Emrecan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin solunda dışarı çıktı.

41'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahası sol yayı önünde topu kontrol eden Emrecan'ın ayağının içiyle kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48'inci dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ceza sahasına havandan gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Ali Karimi'nin beklemeden sert şutunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

71'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Taha'nın ortasında ceza sahası önünde topa yükselen Ali Sowe, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

75'inci dakikada rakibine yaptığı faulün ardından 2'nci sarı kartı gören Bahoken oyundan atıldı. Kayserispor karşılaşmaya 10 kişi devam etti.

81'inci dakikada ev sahibi farkı 3'e çıkardı. Taha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği pasında topla buluşan Ali Sowe'un kalecinin sağına gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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