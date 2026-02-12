ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Natasa Dragojeviç, Mhkel Manniste
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Juskaite 11, Sventoraite 9, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Yahupova 9
PANATHİNAİKOS: Okosun, Fitzgerald 24, Stamolamprou 2, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Chatzigiakoumi, Prince 12
1'İNCİ PERİYOT: 19-16
DEVRE: 38-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-46
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 71-57'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
