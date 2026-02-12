ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Spor

ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi

ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi
12.02.2026 21:19
ÇBK Mersin, Panathinaikos'u 71-57 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale adım attı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Natasa Dragojeviç, Mhkel Manniste

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Juskaite 11, Sventoraite 9, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Yahupova 9

PANATHİNAİKOS: Okosun, Fitzgerald 24, Stamolamprou 2, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Chatzigiakoumi, Prince 12

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

DEVRE: 38-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-46

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 71-57'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kaynak: DHA

ÇBK Mersin Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

