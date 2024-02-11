Diyarbakır\'ın Çermik ilçesindeki kızlar karate müsabakalarında başarı elde etti

Spor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki kızlar, Muş'ta yapılan okul sporları faaliyet programında karate grup müsabakalarında 2 birincilik ve 1 ikincilik elde ederek Samsun'da yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç (A-B) Kız-Erkek Karate Grup müsabakaları yapıldı.

10-11 Şubat tarihlerinde Muş Kapalı Spor Salonu'nda yapılan grup şampiyonasına Van, Bingöl, Bitlis, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Iğdır, Mardin ve Batman'dan 200'e yakın sporcu katıldı.

Şampiyona sonunda derece elde eden Çermikli sporcular Şevval Duran, Merve Kazan ve Rojin Avcı Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. - DİYARBAKIR