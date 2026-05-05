CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 7. kez müzesine götürmeyi başaran VakıfBank, elde edilen şampiyonluğun ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sarı-siyahlı takımın bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 7 kupa da sergilendi. Medya gününe kulüp yönetimi, teknik kadro, oyuncular ve davetliler katıldı.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, medya gününde yaptığı konuşmada sözlerine, "Sizlere 40 yıldır kazandığı başarılarla, oluşturduğu kültürle, yetiştirdiği nice yeteneklerle, Türk ve dünya sporuna adını altın harflerle yazdırıp 7. kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başaran bir kulübün başkanı olarak seslenmekten gurur duyuyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok şampiyon olan takımı ünvanına yakışır bir şekilde 13. uluslararası şampiyonluğumuzu ülkemize getirdik. Sezonu VakıfBank'a yakışır şekilde zirvede tamamladık. Türk finaliyle bunu başarmak daha anlamlı oldu. Kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı ile finali paylaşmak en az şampiyonluk kadar gurur vericiydi. Sezon başından bu yana mücadeleyi hiçbir zaman elden bırakmayan yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Arslan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sezon boyunca bu sahada şampiyonluk için kızlarımız ve antrenörlerimiz çok emek verdi. Önce ligi lider bitirdik, ardından Kupa Voley'i kazandık. Nisan ayında müthiş bir final serisi oynayarak ligde şampiyonluğu ilan ettik. Şimdi de kendi evimizde, hatta kendi semtimizde 7. kez Avrupa'nın en büyüğü olduk. Bu güzel ülkenin kız çocuklarına, ulaşabilecekleri hayalleri kurdurdukları için teşekkür ediyorum. Türk kadının gücünü dünyaya haykırdıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm idari ve teknik kadroyu tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk büyük VakıfBank ailesinin emeğinin bir sonucu. Şampiyonluğumuzdan dolayı bizleri tebrik etme nezaketinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize, spor kulüplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Dörtlü Final'de yer alan tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum."

Türkiye'nin dünyanın en iyi voleybol ekollerinden biri olduğunun altını çizen Osman Arslan, "Kulüplerimiz ve milli takımlarımız her zaman ülkemizi gururlandırıyor. Hal böyle olunca yereldeki rekabet sayesinde güçleniyor ve Avrupa'nın en büyüğü olmayı başarıyoruz. Bu rekabette ve gelişimde emeği geçen herkese özellikle başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere onun nezdinde federasyona teşekkür ediyorum. 40 yıl önce çıktığımız bu yolda temel hedefimiz kız çocuklarının topluma faydalı, güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlamaktı. Sağlıklı bir toplum için sporun iyileştirici ve birleştirici yönüne yürekten inanıyoruz. Oluşturduğumuz sistemlerle beraber her yaş kategorisinde milli takımlara en çok oyuncu yetiştiren kulüp durumundayız. Son 10 yılda 100'den fazla sporcuyu altyapımızdan yetiştirdik. Her yıl bin 500 sporcuyu voleybolla tanıştırıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar da bizleri gururlandırmaya, bayrağımızı en üstte dalgalandırmaya devam edecek. Kızlarımız elde ettikleri şampiyonlukla dünya voleybolunda kırılması zor bir rekora da imza attı. Bildiğiniz gibi 73 maçlık galibiyet serimizle, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4 şampiyonlukla, 6. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 3 kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazandık. Şimdi 7. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzla kendi rekorumuzu geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şampiyonluğumuzla beraber 7 yıldızlı yeni logomuza da 'merhaba' diyoruz. 7 yıldızlı VakıfBank logosu hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımlarda yaz sezonunda mücadele edecek sporculara başarı dileyen Arslan, "VakıfBank ailesinden, yuvalarından ayrılacak olan kızlarımıza değinmek istiyorum. Altyapımızdan yetişen Ayça, Derya, Sıla ve yabancı oyuncularımızdan Ogbogu ve Malual önümüzdeki sezon bizimle oynamayacaklar. Bu ailede yetişen kızlarımızın kalbimizde özel bir yeri var. Bu ailenin kapıları her zaman açık kalacak. En kısa zamanda da geri döneceklerine inanıyorum. Bu forma altında verdikleri mücadeleyi asla unutmayacağız." dedi.

Osman Arslan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Buradaki derin duyguları hissediyorum. Ancak ağlamamak için kendimi tutuyorum. Bu takımın ağlamayan parçalarındanım. Böylesi değerli bir markanın genel müdürü olmaktan dolayı mutluyum. Kadınları hayatın her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Aile olmak demek biraz da budur. Spor yalnız bırakmamaktır. Başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. İki kız çocuğu babası olarak kızlarımızın duygularını anlıyorum. Ayrılacak olan oyuncularımıza başarılar diliyorum."

Banu Can Schürmann: "Bu kültürü devam ettirmek bizim için bir şeref"

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu sahnede gördüğünüz kupaların arkasında çok ciddi bir emek, disiplin ve inanç var. Bunu kızlarımız, teknik ekibimiz yönetimimizle birlikte bütün voleybol camiasına gösterdik. Bu bir kültür. Bu kültürü devam ettirmek bizim için bir şeref. Burada olmak çok güzel. Burada olabilmek için gösterdiği tüm emeklerden dolayı, bu salonda döktüğümüz terden dolayı, bizi her zaman desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gelecek sezonlarda da yine sizinle buluşacağız inşallah. Desteğinizi esirgemeyin." diye konuştu.

Giovanni Guidetti: "Bana dünyanın en iyi takımını veren VakıfBank'a da teşekkür ederim"???????

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, tüm ekiple gurur duyduğunu söyleyerek, "Burada harika insanlardan oluşan gruba teşekkür etmek istiyorum. Daha iyisini yapmak için eylülden bu yana çok çaba sarf ettik. Bu ekip özel bir iş başardı. Yeni bir teknik heyetimiz vardı. Buradaki kültürü devam ettirmek çok önemli. Buna çok çabuk uyum sağlayarak bu ekip üç kupa kazanmayı başardı. Tüm ekiple gurur duyuyorum. Bana dünyanın en iyi takımını veren VakıfBank'a da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş: "Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum"

Kaptan Zehra Güneş ise çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim için çok duygusal bir gün, ağlamak istemiyorum. Bu takımdaki bütün kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu sezonu böyle bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Hepsinin en büyük hayranıyım. Yönetimimize, teknik heyetimize bize güvendiği ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Biz bu sene çok güzel bir takım olduk. İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Günün sonunda üç kupayla birlikte burada sizinle buluştuk. Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Buradaki kadınların hepsini çok seviyorum."

Cansu Özbay: "Bu kupanın yeri bende her zaman ayrı olacak"

Medya gününde gözyaşlarını tutamayan sarı-siyahlı pasör Cansu Özbay, çok zor bir sezon geçirdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu sefer gerçekten çok zordu. Bir sürü maç oynadık, bir sürü yarı final ve final oynadık ama bunun bambaşka olmasının sebebi herkes bu takıma verebileceği her şeyi verdi. Ekstra duygusal olmamın sebebi de dün Ayça ve Sıla ile aynı sahada ter döktük. Bende yerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum. Teknik heyete de teşekkür ediyorum. Bu yıl inanılmaz olduk, herkes birbirine çok destek oldu. Bu yıl çok eğlendim. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu kupanın yeri bende her zaman ayrı olacak. Hayatımda böyle bir yarı final oynamadım. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Derya Cebecioğlu: "Bu saatten sonra VakıfBank'ın 1 numaralı destekçisiyim"

VakıfBank'tan ayrılacağını açıklayan Derya Cebecioğlu, şöyle konuştu:

"'Bana nasıl bir son yazmak istersin?' diye sorsalardı bundan daha güzelini düşünemezdim. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik heyeti, yöneticilerimizi çok seviyorum. Bu saatten sonra VakıfBank'ın 1 numaralı destekçisiyim. Her maçınızı izleyeceğim."

Katarina Dangubic: "Bu turnuvayı her zaman hatırlayacağım"

Yarı final maçında sakatlanan Katarina Dangubic ise medya gününe koltuk değnekleriyle geldi.

Dangubic, takım ve teknik heyetle gurur duyduğunu anlatarak, "VakıfBank'a bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Sakatlık sonrasında verilen destek için teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı altın madalyayı ve maçı her zaman hatırlayacağım." dedi.

Ayça Aykaç Altıntaş: "Çok özel bir gün"

Uzun yıllardır formasını giydiği VakıfBank'a veda eden Ayça Aykaç Altıntaş da şunları ifade etti:

"Çok özel bir gün. 17 yıldır bu kulüpteyim. Bu kulübün kapısından içeri girdiğimde Selimiye'de bir okulun spor salonunda antrenman yapıyorduk. Büyük bir salonumuz yoktu. Sonra bu salona ilk geldiğim anı hatırlıyorum. Çok güzel anlar yaşadım. Çok güzel arkadaşlar edindim. Herkese her şey için teşekkür ediyorum."

Aylin Sarıoğlu Acar: "Bir rüya gibiydi"

Sarı-siyahlı libero Aylin Sarıoğlu Acar, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Sezon sonları bizim için veda da demek. Bu güzel kadınlardan ayrılacağım için çok üzgünüm. Onlarla aynı sahayı paylaştığım için çok mutluyum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bir rüya gibiydi. Bu final anlatılmaz, yaşanırdı. Biz yaşadık ve hepinize de yaşattığımızı düşünüyorum. Herkesle gurur duyuyorum."

Aleksandra Jegdic: "Her sabah bu takımın bir parçası olarak şükrederek uyandım"

Sırp libero Aleksandra Jegdic, çok mutlu olduğunu paylaşarak, "Teknik heyete ve takıma tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Her sabah bu takımın bir parçası olarak şükrederek uyandım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Berka Buse Özden: "İyi ki bu ailenin bir parçasıyım"

Genç voleybolcu Berka Buse Özden de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu inanılmaz takımla gurur duyuyorum. Ben burada büyüdüm. Ablalarımı izleyerek büyüdüm. Onları görerek büyüdüm. Onların top toplayıcısı oldum. Onlara hayran olarak bugünlere geldim. Onlarla birlikte 3 kupa kazandım. Buraya kupayı ben getirdim. Bu duygunun tarifi yok. İnanılmaz bir özveri ile çalıştık. Burada kelimelerle ifade edilemeyecek bir başarı var. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım."

Adhuoljok Malual: "Herkese destekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Takımdan ayrılacağı öğrenilen Adhuoljok Malual da şöyle konuştu:

"Tüm takım arkadaşlarıma, burada çalışan herkese teşekkür ederim. Takıma ocak ayında katıldım. Benim için de zor bir sezon oldu. Buraya biraz öz güvenimi kaybetmiş bir şekilde geldim. Burada bana kucak açan bir takım vardı. Herkese destekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Helena Cazaute: "Burada bir aile gibi hissetim"

VakıfBanklı smaçör Helena Cazaute, elde edilen başarıdan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Takımda bir aile havasının olduğunu ifade eden Cazaute, "Buraya kupalar getirdiğimiz için onur duyuyorum. Burada gelecek sezon olmayacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Bu kupayı Dangubic için buraya getirdik. Burada bir aile gibi hissetim. Sezon başında konuşma yaptığımızda bütün kupaları buraya getireceğimizi söylemiştik. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sıla Çalışkan: "Üç kupayla buradan ayrılıyorum"

Sarı-siyahlı ekipten ayrılacak olan Sıla Çalışkan da duygusal anlar yaşadığı konuşmasında şunları söyledi:

"Benim için çok zor bir sezondu. Sezon başında babamı kaybettim. Aylin de babasını kaybetti. Bizler için çok zor bir sezondu. Birbirimizle sarılıp güçlü kalmayı başardık. Buradaki arkadaşlarım ailemden daha çok gördüğüm insanlar. Burada oynadığım için çok minnettarım. Benim hikayem burada 2008'de başladı. Buraya ilk defa 2008'de girdim. Annem sayesinde voleybola başladım. 2008'de annemi kaybettim. Annem ve babamın desteğini her zaman yanımda hissettim. Beni bu günlere getirdikleri için çok minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Son birkaç hafta çok duygusaldım. Buradan ayrılmak çok zor ama çok da gururluyum. Çoğu sporcuya nasip olmayacak şekilde üç kupayla buradan ayrılıyorum. Herkesi çok seviyorum. Bu kulübün yeri her zaman çok ayrı. Öyle de kalacak. Sizi çok seviyorum. Desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Chiaka Ogbogu: "Bir rüyayı gerçekleştirdim"

ABD'li voleybolcu Chiaka Ogbogu, herkese kalpten teşekkür ederek, "Burada olmak çok güzel ama aynı zamanda çok zor. Dünyada bu ekipten başka bu kadar sıkı çalışabilecek bir ekip var mı bilmiyorum. Elimden geleni yaptım. Herkes kadar çalışabildim mi bilmiyorum? Bir rüyayı gerçekleştirdim. Nasıl bir aile olduğumuzu anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor." şeklinde görüş belirtti.

Deniz Uyanık: "Düşlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum"

Genç orta oyuncu Deniz Uyanık, hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:

"Düşlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Benim burada ikinci senem. Buradan gidecek arkadaşlarım bana en çok destek veren arkadaşlarım. Beraber acımızı paylaştığımız, beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız arkadaşlarım. Onlardan ayrılmak çok zor geliyor. Umarım her şey hepimiz için çok iyi olur. Hepinizi çok seviyorum."

Tijana Boskovic: "Neyi başardığımızın farkına varabilmek için birkaç güne ihtiyacımız var"

Dörtlü Final organizasyonunun MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçilen Tijana Boskovic, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Diğer kızların da dile getirdiği gibi hem şükrediyorum hem de gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sezon üç kupa kazandık. Burada olabilmek için çok çalıştık. Neyi başardığımızın farkına varabilmek için sanırım birkaç güne ihtiyacımız var. Çok mutluyum ama birkaç gün sonra neyi başardığımızı daha iyi anlayacağım."

Marina Markova: "Hak ettiğimiz bir başarıyla sezonu tamamladık"

Rus smaçör Marina Markova da VakıfBank'ın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirterek, "Hayatımda gördüğüm en güçlü kadınlar burada. Çok çalıştık. Kupayı kazanıp harika bir son yazarak hak ettiğimiz bir başarıyla sezonu tamamladık. Böylesi başarıları seyrederek büyüdüm. Şu anda bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.