Çin Kadın Voleybol Takımı maça maske ile çıktı! Tepki toplayan olay hakkında açıklama yapıldı - Son Dakika
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BBC

Çin Kadın Voleybol Takımı maça maske ile çıktı! Tepki toplayan olay hakkında açıklama yapıldı

26.08.2022 20:04

Asya Kupası'nda Çin Kadın Voleybol Takımı'nın İran ile oynadığı karşılaşmanın ilk setine N95 maskeleriyle çıkması büyük tepki topladı. Koronivirüse karşı sıfır tolerans politikası nedeniyle oyuncu sağlığının hiçe sayıldığı belirtilirken, Çin Voleybol Federasyonu yaşananlar sonrası özür açıklaması yayınladı.

Çin Kadın Milli Voleybol Takımı'nın dün Filipinler'de İran'la oynadığı Asya Kupası maçına ilk sette N95 maskeleriyle çıkması ülkede sosyal medyada tepki çekti.

İLK SETE MASKEYLE ÇIKTILAR

Çin Kadın Milli Voleybol Takımı'nın dün Filipinler'de İran'la oynadığı Asya Kupası maçına ilk sette N95 maskeleriyle çıkması ülkede sosyal medyada tepki çekti. Çok sayıda Çinli sosyal medya kullanıcısı, öfkeli yorumlarında, ülkenin Covid'e "sıfır tolerans" politikaları yüzünden oyuncuların sağlığının tehlikeye atıldığını vurguladı. Oyuncular ikinci sette maskelerini çıkarttı.

TEPKİ YAĞDI

Çin Voleybol Federasyonu daha sonra, maskeli çıkma kararının "deneyim eksikliği" nedeniyle verildiğini söyleyerek özür diledi. Fakat bu açıklama tepkileri yatıştırmadı. Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da 16 milyondan fazla kişi konuyla ilgili yorum yaptı. Yorumlardan birinde "Sağlık veya performans daha önemli değil mi? Atletlerimizin sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor", bir diğerinde ise "Bu sözde salgını önleme gösterisi daha ne kadar devam edecek? Bütün diğer ülkelerin bizle dalga geçmesini mi istiyoruz?" denildi.

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Çin Voleybol Federasyonu, Weibo üzerinden yaptığı özür açıklamasında milli takım yöneticilerinin maçtan önce başka takımlarda koronavirüse yakalanmış oyuncular olduğu ve Çinli oyuncuların bazılarının da belirtiler gösterdiği yönünde haberler üzerine, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla maçın yapılacağı tesiste maske kullanma kararı aldıklarını kaydetti. Fakat kararda maça çıkarken maske takılıp katılmayacağı net olmadığı için oyucuların ilk sette maskelerini çıkarmadığı belirtildi. Çin, ilk setini kaybettiği maçta İran'ı 3-1 yenmişti.

KORONAVİRÜSE KARŞI EN SIKI ÖNLEMLERİ ÇİN UYGULUYOR

Ülkede halen kapalı ve açık alanlarda maske zorunluluğu, hastalık görülen yerlerde ani ve sıkı kapanma ve sınır kapatma önlemleri uygulanıyor. Bu yıl Kanada ve Rusya arasındaki buz hokeyi maçında iki takım oyuncuları da "güvenlik kaygıları" nedeniyle maske takmıştı. Daha sonra, yapılan Covid testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı bildirilince oyuncular maskelerini çıkarmıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Çin Kadın Voleybol Takımı maça maske ile çıktı! Tepki toplayan olay hakkında açıklama yapıldı - Son Dakika

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