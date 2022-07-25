Sosyal medya fenomeni model Daniella Chavez, Şili ekibi O'Higgins FC'nin yeni sahibi olmak için harekete geçti.
Yetişkinler için içerikler üreten ve bu platformlarda çıplak fotoğraflarını satan model, hayali olan futbol kulübünü satın alacağını ifade etti. Chavez şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını açıkladı.
Çıplak fotoğraf ve videolarını satmaya devam edeceğini belirten Daniella Chavez, yeterli birikime ulaştıktan sonra Şili ekibi O'Higgins FC'yi satın alacağını belirtti.
Son Dakika › Spor › Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor - Son Dakika