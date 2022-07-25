Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor

Sosyal medya fenomeni model Daniella Chavez, Şili ekibi O'Higgins FC'nin yeni sahibi olmak için harekete geçti.

5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Yetişkinler için içerikler üreten ve bu platformlarda çıplak fotoğraflarını satan model, hayali olan futbol kulübünü satın alacağını ifade etti. Chavez şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını açıkladı.

ŞİLİ'DE KULÜP SATIN ALACAK

Çıplak fotoğraf ve videolarını satmaya devam edeceğini belirten Daniella Chavez, yeterli birikime ulaştıktan sonra Şili ekibi O'Higgins FC'yi satın alacağını belirtti.