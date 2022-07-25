Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor - Son Dakika
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Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor

25.07.2022 15:30

Daniella Chavez, yetişkin içerik platformunda çıplak fotoğraflarını satarak 5 milyon dolar birikim sağladı. Sosyal medya fenomeni, daha fazla para biriktirip Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi satın almak istediğini belirtti.

Sosyal medya fenomeni model Daniella Chavez, Şili ekibi O'Higgins FC'nin yeni sahibi olmak için harekete geçti.

5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Yetişkinler için içerikler üreten ve bu platformlarda çıplak fotoğraflarını satan model, hayali olan futbol kulübünü satın alacağını ifade etti. Chavez şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor

ŞİLİ'DE KULÜP SATIN ALACAK

Çıplak fotoğraf ve videolarını satmaya devam edeceğini belirten Daniella Chavez, yeterli birikime ulaştıktan sonra Şili ekibi O'Higgins FC'yi satın alacağını belirtti.

Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor
Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor
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Futbol, Şili, Cinsellik, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor - Son Dakika
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